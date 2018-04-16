Kale de taşıyor DJ’lik de yapıyor

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İşte Fatih Terim'in bahsettiği o şarkı





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Galatasaraylı futbolcular için şarkı listesi hazırlayan Mert Çetin’in, kulüpte üstlenmediği görev kalmadı! Sarı-Kırmızılı takıma tercüman olarak gelen, yeri geldiğinde kaleleri, topları taşıyan, yeri geldiğinde 5’e 2 top kapma çalışmalarına katılan Çetin, aynı zamanda tüm yabancı oyuncuların sıkıntılarıyla ilgilenip onlarla dostluk kuruyor. Birçok teknik adamla çalışan ve kulüpte idari menacerlik görevine kadar yükselen Çetin, son dönemde takım otobüsünde DJ’lik yaparak, Sarı-Kırmızılılar’ı coşturmaya çalışıyor!