Kadıköy'de bambaşka Kartal

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’de son 5 haftaya lider Galatasaray’ın sadece 1 puan gerisinde giren Beşiktaş, perşembe günü ise Türkiye Kupası’nda derbiye çıkacak. Siyah-Beyazlılar, 2-2’nin rövanşında Kadıköy’de Fenerbahçe’ye konuk olacak. Kartal hem kupada hem ligde hedefe ulaşmak istiyor, teknik direktörise iki kulvarda tüm oyuncularını kullanmayı planlıyor. Kartal’ın hocası, ligde pazar günkü Malatya maçını göz önünde bulundurarak, kadroda rotasyona hazırlanıyor.Yaş ortalaması yüksek olan takımın kritik haftalarda yorgunluk problemi yaşamasını istemeyen Güneş, ilk 11’de 5-6 oyuncuyu değiştirebilir. Sakatlığı geçen Vagner Love ile maça başlamayı düşünen Siyah-Beyazlılar’da, Tolgay Arslan, Oğuzhan ve Gökhan Gönül’ün de sahada olması bekleniyor. Aynı şekilde ligde formasını Tosic’e kaptıran Vida da göreve hazır. Öte yandan turu getirecek taktiği belirleyen Beşiktaş’ın hocası Güneş, orta sahayı kalabalık tutup, savunma arkasına atılacak uzun toplarla Fenerbahçe’yi devirmek amacında.