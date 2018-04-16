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İşte Fatih Terim'in bahsettiği o şarkı

Fatih hoca, tesisten stada gidene kadar takım otobüsünde müzik dinlediklerini, son şarkıda ise herkesin camlara vurarak eşlik ettiğini ve motive olduklarını söyledi. Bu şarkının, “Can’t hold us” (Bizi tutamaz) olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

16 Nisan 2018, Pazartesi 21:25

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Galatasaray evinde Başakşehir’i devirdi, liderlik koltuğunu geri aldı. Peki bu müthiş hikayenin perde arkasında neler yaşandı? Teknik patron Fatih Terim’in basın toplantısında, kendilerini motive eden ve camlara vura vura dinledikleri bir şarkıdan bahsetmesi, ilgiyi bu yöne çevirdi. Kısa süre sonra bu şarkının, Macklemore ve Ryan Lewis ikilisinin 2013 yılında piyasaya çıkardığı ve Youtube’da 575 milyondan fazla görüntülenen “Can’t hold us” (Bizi tutamaz) isimli parça olduğu ortaya çıktı.

Terim’in istek ve onayıyla...

Bu etkinliğin, Trabzonspor maçıyla birlikte başladığı belirtiliyor. Şarkıları Fatih Terim’in talebi ve onayıyla, idari menacer Mert Çetin hazırlıyor. Liste her hafta değişse de, stada girerken son şarkı hep aynı oluyor. Şarkı listesi, oyuncuların da isteğine göre hareketli ve neşeli parçalardan oluşuyor. Kalan haftalarda da Florya Metin Oktay Tesisleri’nden Türk Telekom Stadı’na aynı şekilde hareket edileceği ifade ediliyor.

Terim ne demişti?

“Çok güzel bir müziğimiz var, Florya’dan başlar, bunu Mert (Çetin) organize eder, buraya gelinceye kadar müzik dinleriz. Bu parçaların en hareketlisi var, kanımızı kaynatacak, bizi durdurmayacak bir şarkı. Ben Mert’e özel yaptırdım. Asık suratla, gülmeden, espri yapmadan 2 saat çekilmez, nereye geliyoruz? Öyle bir müzik o. Otomatik olarak konsantre oluyoruz, Ben de camlara vuruyorum, Abdurrahim de (Albayrak) vuruyor.”

Şarkının nakaratı

Mack'in geri dönüşü! Ayağa kalk! Nedir, ne ne yapar, nedir, ne değildir?

Yataktan çıkmak için daha iyi bir yol arıyorum.

İnternete girip, bana vuran habere bakmak yerine ayağa kalk! Yeni bür yürüyüş yap, biraz mütevazi biraz da dikkatli şekilde...

Rocky ve Cosby arasında bir yerde gibi... Hayır, hayır bunu taklid edemezsiniz...

Evet, kötü... Moonwalk (Michael Jackson yürüyüşü)Burda... Bizim partimiz.Benim ekip boradway'de.

Ve biz bunu kendi yolumuzla yaptık.

İyi müzik... Derimi döktüm ve kemiklerimi her şeyin içine koyup kaydettim.

Ve artık işimdeyim.

Sahne ışıklarının parıldamasına izin ver
"Bob Barker suit game ve plinko"(bir televizyon şovu) benim tarzımdır

Para benim hünerlerimden yana ve etrafta dolaşıyor

Ama bunu benim mahalleme, onlara ışık tutsun diye bırakıyorum
Güven bana. Benim BAĞIMSIZLIK mücadeleme...

14 yaşımdan beri sırtımda çanta ve dört parçayla hayallerimin peşindeyim. 

Şişman kedi eziliyor...


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2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

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    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
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3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
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5 Trabzonspor 30 46
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7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
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