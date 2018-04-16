İddaa şampiyonluk oranlarını güncelledi

Yeni ve eski oranlar şu şekilde:

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'de 29. haftaaçısından kayıpla, diğer 3 şampiyonluk yarışındaki takımlar açısından ise kazançla geçildi.ve'nin kazandığı haftanın ardından, şampiyonluk oranlarını da değiştirdi.