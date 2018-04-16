  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM


Hüseyin Sözlü, Adana’ya çocuk akademisi kazandırdı

Adanaspor tribünlerinin Minik Kaplanı olan ve 4 ay önce vefat eden Ali Akbulut’un anısını yaşatan merkezin açılışı, Adanaspor ve Adana Demirspor taraftar liderlerini buluşturdu. 

  • - A
  • + A
Hüseyin Sözlü, Adana’ya çocuk akademisi kazandırdı
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 5-10 yaş arasındaki çocukların kişisel gelişimlerine, el-motor becerilerine ve zihinsel gelişimlerine yardımcı olmak amacıyla tasarlanan Ali Akbulut Çocuk Akademisi’ni  hizmete açtı. Adanaspor tribünlerinin maskotu olan ve 5 yaşında yakalandığı amansız hastalığa yenik düşen Ali Akbulut’u rahmetle alan Başkan Sözlü “Bu merkezimizin Atatürk’ün mirasını omuzlayacak, bilimsel metotlarla donanmış, kendi örf ve adetlerine, yerli değerlerine saygılı, Türkiye Cumhuriyeti’ni yüceltecek çocuklarımızın yuvası olmasını diliyorum” dedi.

TRİBÜN LİDERLERİ ÖRNEK OLDU

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet vermeye başlayan Çukurova İlçesi Toros Mahallesi’ndeki Ali Akbulut Çocuk Akademisi’nin açılışına Başkan Hüseyin Sözlü, merhum Ali Akbulut’un ailesi, Adanaspor Turbeyler Grubu Derneği Başkanı Refil Gül, Adana Demirspor Adana Demirspor Şimşekler Grubu Taraftarlar Derneği Başkanı Ertan Zeybek ile çok sayıda davetli katıldı. Açılış töreninde 5 yaşında yakalandığı amansız hastalık nedeniyle 22 Ocak 2018 günü vefat eden Ali Akbulut’un için dualar edildi.

BAŞKAN SÖZLÜ’DEN DOSTLUK, KARDEŞLİK VURGUSU

Hemşehrilerine hitap eden Başkan Hüseyin Sözlü, holigan taraftarların tribünlerde şiddet yanlısı davranışlarla  takımlarına büyük zararlar verdiğine dikkat çekip, sporda centilmenlik, dostluk ve dayanışmanın önemine dikkat çekti. Birkaç ay önce Adana Demirspor’la özdeşleşen ve 6 yaşında hayatını kaybeden Mavi Çocuk Utku Yücel’in anısını yaşatmak için bir gençlik merkezine adını verdiklerini anımsatan Başkan Sözlü, şimdi de Adanasporlu taraftarların gönlünde taht kuran minik taraftar Ali Akbulut’un adını yeni hizmete giren çocuk akademisine verdiklerini belirtti.

“ÇOCUKLARIMIZI GELECEĞE HAZIRLIYORUZ”

Ali Akbulut ve Utku Yücel’e Allah’tan rahmet dileyen Başkan Sözlü, “Hem gençlik merkezimizde, hem de çocuk akademisinde yavrularımızı geleceğe hazırlayacağız. Her iki merkezimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasını omuzlayacak, bilimsel metotlarla donanmış, kendi örf ve adetlerine, yerli değerlerine saygılı insanlar olarak Türkiye Cumhuriyeti’ni yüceltmek için yetiştireceğimiz çocuklarımızın yuvası olsun diliyorum” diye konuştu. 

AÇILIŞ KURDELESİNİ BİRLİKTE KESTİLER

Başkan Sözlü, Ali Akbulut Çocuk Akademisi’nin açılışında bir araya gelen Adanaspor ve Adana Demirspor tribün liderlerinin örnek bir davranış sergilediğini vurgulayıp, tebrik etti. Daha sonra Ali Akbulut Çocuk Akademisi’nin açılış kurdelesini Başkan Sözlü, Ali Akbulut’un ailesi, Refik Gül ve Ertan Zeybek ile birlikte kesti.
Ali Akbulut Çocuk Akademisi, 4’er aylık dönemler halinde 5-10 yaş arasındaki çocuklara, tiyatro-darama, dans-jimnastik, yabancı dil, müzik, resim, zeka ve akıl oyunları, satranç ve okuma atölyelerinde haftanın 5 günü eğitim hizmeti verecek.



 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





0 YORUM GİRİŞ YAP
Trabzonspor’u bekleyen tehlike
İşte Fenerbahçe'nin olaylı derbi savunması
Fatih Terim'in derbi planı alt üst oldu!
Şenol Güneş: Haksızlık yapılıyorsa bize yapılıyor
Gazete manşetleri 23 Nisan 2018 Pazartesi
Ahmet Çakar'dan flaş yorum: Quaresma'nın ince ince yaptığı...
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçından kareler
Ahmet Çakar: Şenol Güneş'in uyanıklığı var ama hükmen galibiyet gerekir!
Galatasaraylı Yuto Nagatomo'dan flaş paylaşım!
Fanatik yazarlarının Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı yorumları
"Derbi, şampiyonluk düğümünü çözmez"
4 büyüklerde forma giyen yıldızlar şimdi neredeler?
Murat Yıldırım'dan tepki çeken paylaşım!
'Galatasaray'ı yenebilecek en özel takım Beşiktaş'
Arjantin kadrosunu Messi seçecek
Medipol Başakşehirli Arda Turan hakkında bomba iddia!
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

30. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
      -  
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
12 Teleset Mob. Akhisarspor 30 35
13 Antalyaspor 29 35
14 Atiker Konyaspor 30 32
15 Aytemiz Alanyaspor 30 32
16 Osmanlıspor FK 30 32
17 Gençlerbirliği 30 30
18 Kardemir Karabükspor 30 12
Süper Lig Detaylı Fikstür »