Hüseyin Sözlü, Adana’ya çocuk akademisi kazandırdı

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 5-10 yaş arasındaki çocukların kişisel gelişimlerine, el-motor becerilerine ve zihinsel gelişimlerine yardımcı olmak amacıyla tasarlanan Ali Akbulut Çocuk Akademisi’ni hizmete açtı. Adanaspor tribünlerinin maskotu olan ve 5 yaşında yakalandığı amansız hastalığa yenik düşen Ali Akbulut’u rahmetle alan Başkan Sözlü “Bu merkezimizin Atatürk’ün mirasını omuzlayacak, bilimsel metotlarla donanmış, kendi örf ve adetlerine, yerli değerlerine saygılı, Türkiye Cumhuriyeti’ni yüceltecek çocuklarımızın yuvası olmasını diliyorum” dedi.Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet vermeye başlayan Çukurova İlçesi Toros Mahallesi’ndeki Ali Akbulut Çocuk Akademisi’nin açılışına Başkan Hüseyin Sözlü, merhum Ali Akbulut’un ailesi, Adanaspor Turbeyler Grubu Derneği Başkanı Refil Gül, Adana Demirspor Adana Demirspor Şimşekler Grubu Taraftarlar Derneği Başkanı Ertan Zeybek ile çok sayıda davetli katıldı. Açılış töreninde 5 yaşında yakalandığı amansız hastalık nedeniyle 22 Ocak 2018 günü vefat eden Ali Akbulut’un için dualar edildi.Hemşehrilerine hitap eden Başkan Hüseyin Sözlü, holigan taraftarların tribünlerde şiddet yanlısı davranışlarla takımlarına büyük zararlar verdiğine dikkat çekip, sporda centilmenlik, dostluk ve dayanışmanın önemine dikkat çekti. Birkaç ay önce Adana Demirspor’la özdeşleşen ve 6 yaşında hayatını kaybeden Mavi Çocuk Utku Yücel’in anısını yaşatmak için bir gençlik merkezine adını verdiklerini anımsatan Başkan Sözlü, şimdi de Adanasporlu taraftarların gönlünde taht kuran minik taraftar Ali Akbulut’un adını yeni hizmete giren çocuk akademisine verdiklerini belirtti.Ali Akbulut ve Utku Yücel’e Allah’tan rahmet dileyen Başkan Sözlü, “Hem gençlik merkezimizde, hem de çocuk akademisinde yavrularımızı geleceğe hazırlayacağız. Her iki merkezimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasını omuzlayacak, bilimsel metotlarla donanmış, kendi örf ve adetlerine, yerli değerlerine saygılı insanlar olarak Türkiye Cumhuriyeti’ni yüceltmek için yetiştireceğimiz çocuklarımızın yuvası olsun diliyorum” diye konuştu.Başkan Sözlü, Ali Akbulut Çocuk Akademisi’nin açılışında bir araya gelen Adanaspor ve Adana Demirspor tribün liderlerinin örnek bir davranış sergilediğini vurgulayıp, tebrik etti. Daha sonra Ali Akbulut Çocuk Akademisi’nin açılış kurdelesini Başkan Sözlü, Ali Akbulut’un ailesi, Refik Gül ve Ertan Zeybek ile birlikte kesti.Ali Akbulut Çocuk Akademisi, 4’er aylık dönemler halinde 5-10 yaş arasındaki çocuklara, tiyatro-darama, dans-jimnastik, yabancı dil, müzik, resim, zeka ve akıl oyunları, satranç ve okuma atölyelerinde haftanın 5 günü eğitim hizmeti verecek.