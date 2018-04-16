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Hasan Çavuşoğlu: Bu sene 10’un üzerinde verilmeyen penaltımız oldu

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Bu sene 10’un üzerinde verilmeyen penaltımız oldu." dedi.

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Hasan Çavuşoğlu: Bu sene 10’un üzerinde verilmeyen penaltımız oldu
Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Bu sene 10’un üzerinde verilmeyen penaltımız oldu." dedi.

Çavuşoğlu Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında, Süper Lig’de zorlu bir süreçte olduklarını söyledi.

Malatyaspor deplasmanından bir puan alırken iyi bir oyun ortaya koyamadıklarını anlatan Çavuşoğlu, "İki takım da oyuna vasat başladı. Neticesinde maç 1-1 bitti. Son dakikada attığımız gol bize biraz moral oldu. Bir puan da çok önemli." diye konuştu.

Çavuşoğlu, bugüne kadar hakemlerle alakalı olumsuz bir şey söylemediğini hatırlatarak, karşılaşmanın hakemine eleştirilerde bulundu.

Futbolun, başkanından, yönetiminden, teknik heyetinden, futbolcusuna kadar bir hatalar oyunu olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Herkesin hata yaptığı bir yerde hakemler de hata yapacaktır. Ama hakemlerin kararları maçın sonucunu etkilerse daha çok konuşuluyor. Bu sene 10’un üzerinde verilmeyen penaltımız oldu. Malatyaspor maçında da çok kötü bir orta hakem yönetimi vardı. Maçı maalesef iyi yönetemedi. Çünkü bir tane penaltı pozisyonu olduğunu yorumcular da söyledi. Net bir penaltının verilmediğini herkes biliyor."

Malatyaspor’un iyi bir yönetimi, taraftarı ve halkı olduğunu sözlerine ekleyen Çavuşoğlu, bu yıl ligde çok iyi konumda olduklarını kaydetti.

Hasan Çavuşoğlu, maçın en önemli anlarından birinin de rakip takımın gol attığı pozisyonun olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adem Büyük benim sevdiğim ve taktir ettiğim bir futbolcu. Ama biz küme düşme potasındayız. Orada topu eliyle indirerek golünü attı. Biz eğer bu gol yüzünden küme düşersek vicdanı sızlamayacak mı? Ben Adem’e yakıştıramadım. Benim bildiğim Adem’in ’hocam top elime değdi’ demesi gerekirdi. Hakem orta sahanın yakınlarındaydı. Oradaki eli atladı. Zaten maç boyunca sahada yürüdü. Herkes baksın, atılan golde hakem sahanın neresindeydi, diye. Lig bitmek üzere ama bizler hala hakemler ne zaman forma girecek diye bekliyoruz. İsteyerek hata yapmadıklarını biliyoruz ama Merkez Hakem Kurulu bu sene bu konuda yetersiz kaldı. Umarım kalan maçlarda hakem şanssızlıkları biter."

Önlerinde zorlu bir Galatasaray maçı olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "İç sahadaki her maça galibiyet parolasıyla çıkıyoruz. İnşallah iyi bir sonuç alacağız. Alanyaspor gelecek yıl yine Süper Lig’de mücadele edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." değerlendirmesini yaptı.

Son haftalarda taraftarların iç saha maçlarına ilgi gösterdiğini ifade eden Çavuşoğlu, bu kentin takımı olduklarını ve deplasman karşılaşmasında şehir olarak önceliklerinin Alanyaspor olması gerektiğini sözlerine ekledi.
 


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  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
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