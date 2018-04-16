Güneydoğu’da futbol turnuvası düzenlendi





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Fenerbahçe Spor Okulları Koordinatörlüğü tarafından organize edilen ve Türkiye çapında devam eden turnuvaların Güneydoğu ayağı, Gaziantep’te düzenlendi.2006-07 kategorisinde Elazığ, 2008-09 kategorisinde ise Gaziantep İslahiye Futbol Okulu ilk sırayı aldı. Dereceye giren okullar, yaz döneminde Dereağzı’nda yapılması planlanan Türkiye Şampiyonası Finalleri’nde oynamaya hak kazandı.