Gianluigi Buffon'a transfer teklifi!





Yunus DİLBER / fanatik.com.tr





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'un 40 yaşındaki efsanevi file bekçisihakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.Arjantin'de yayın yapan'in paylaştığı habere göre Boca Juniors, emektar eldiveni sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor.Haberde Boca'nınşampiyonluğu için Buffon'u transfer etmek istediği ve bunun için de İtalyan kalecinin eski takım arkadaşı'in aracı olacağı öne sürüldü.Buffon'un sezon sonunda emekliye ayrılma ihtimali bulunuyor.