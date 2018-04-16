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Galatasaray’da goller yabancılardan

Spor Toto Süper Lig’in lideri Galatasaray’da bu sezon atılan gollerin yüzde 75’ini yabancı futbolcular kaydetti.

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Galatasaray’da goller yabancılardan
Spor Toto Süper Lig’de Medipol Başakşehir’i 2-0 yenerek liderliğe yükselen Galatasaray’da, bu sezon gollerin büyük bölümünü yabancı futbolcular attı.

Sezon başında kadrosunda büyük bir revizyona giden sarı-kırmızılı takımın, Süper Lig’de bu sezon bulduğu gollerin yüzde 75’i yabancı futbolculardan geldi.

Ligin en skorer takımı olan Galatasaray’da bu sezon 8’i yabancı, 5’i yerli olmak üzere 13 futbolcu gol atma başarısı gösterdi.

Galatasaray’ın ligde ürettiği 65 golün 49’u yabancılar, 14’ü yerli futbolculardan gelirken, 2 golü de rakipler kendi kalelerine attı.

- Gollerin 26’sı Gomis’ten

Galatasaray’ın sezon başında kadrosuna dahil ettiği Bafetimbi Gomis, takımının ligde bulduğu gollerin 26’sına imza attı.

Kariyerinin en skorer sezonunu sarı-kırmızılı forma altında geçiren Fransız futbolcu, gol krallığı yarışında en yakın takipçisi Trabzonsporlu futbolcu Burak Yılmaz’ın 4 gol önünde bulunuyor.

Galatasaray’ın yabancılarından Garry Rodrigues ve Sofiane Feghouli altışar golle takıma katkı yaparken, Macion Roque 5, Younes Belhanda ve Mariano Filho ikişer, Fernando Reges ve devre arasında takımdan ayrılan Badou Ndiaye de birer kez ağları havalandırdı.

- Yerlilerden 14 gol

Galatasaray’ın kadrosunda bulunan yerli futbolcular, bu sezon ligde 14 kez fileleri sarstı.

Sarı-kırmızılılarda en skorer yerli oyuncu 6 golle Tolga Ciğerci olurken, Eren Derdiyok 3, Yasin Öztekin ve Sinan Gümüş ikişer, Serdar Aziz de bir kez topu filelerle buluşturdu.

Galatasaray’ın bu sezon hanesine yazılan 65 golün 2’sini ise Kardemir Karabükspor ile oynanan maçta Özgür Yılmaz ile Medipol Başakşehir ile yapılan müsabakada Emmanuel Adebayor kendi kalelerine attı.

AA


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  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

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1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
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