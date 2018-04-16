Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi Mete Kalkavan

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Galatasaray-Akhisarspor maç sonucu: 0-2





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'nda yarı final rövanş maçları bu hafta oynanacak. Çarşamba akşamı saat 20.30'da Galatasaray Türk Telekom Stadyumu'ndar'u ağırlarken, perşembe akşamı ise yine saat 20.30'da, Ülker Stadı'nda'ı konuk edecek.Dev derbinin hakemiolurken,maçını iseyönetecek.'nda final 9 mayıs tarihinde Diyarbakır'da oynanacak.