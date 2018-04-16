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Dolar kaç TL - Euro ne kadar oldu?

Ticaret savaşı endişeleri ve ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye yönelik füze saldırısının sonrasında yeni haftaya 4.05 - 4.06 lira aralığından başlayan dolar, 4.12 liraya kadar yükseldikten sonra 4.10 – 4.11 aralığına gerilerken, 5.05 - 5.06 lira aralığında başlayan euro da 5.09 liraya kadar yükseldikten sonra 5.08 – 5.09 aralığına çekildi.

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Dolar kaç TL - Euro ne kadar oldu?
Dolar geçen hafta 4.1938 lira ile, euro da 5.1941 lira ile rekor düzeye yükselmişti.

Yeni haftaya, yüzde 0.23 artışla 109 bin 861 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST-100) de, günün sonunda yüzde 0.91 artışla 110 bin 599 puana kadar çıktı.

İş Yatırım’ın , “Saldırı sonrası risk iştahında bozulma yok…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

“ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’deki bazı tesisleri hedef alan askeri operasyonu sonrası küresel risk iştahında genel bir bozulma görülmüyor. Wall Street vadeli piyasaları yükselirken, altın, yen gibi emin liman olarak görülen yatırım araçlarında değer artışı sınırlı.

“Geçmiş tecrübe jeopolitik risklerin büyük ölçüde önceden fiyatlandığını gösteriyor. 7 Nisan 2017 tarihinde ABD’nin Suriye’ye yaptığı füze saldırısı sonrasında gün içi sınırlı tepki görülmüş ve piyasalar günü neredeyse aynı seviyeden kapanmıştı. Bu defa da farklı bir tepki beklemiyoruz.

“ABD vadeli piyasaları Borsa İstanbul’da hafif yukarı yönlü (yüzde 0.3 – yüzde 0.4 ) bir açılışa işaret ediyor. Ancak sabah ilk işlemlerde Türk lirasında görülen değer kaybı nedeniyle yükselişin devamlılığı konusunda şüphelerimiz var.

“ABD’nin Rusya’ya ilave yaptırımlar getirmesi ihtimali önümüzdeki günlerde risk priminin yeniden bozulmasına neden olur.”

Kaynak: DHA


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2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

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    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
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23 Nisan 2018 Pazartesi

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    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
12 Teleset Mob. Akhisarspor 30 35
13 Antalyaspor 29 35
14 Atiker Konyaspor 30 32
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