Cavaliers mağlubiyetle başladı

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NBA Play-Off’ları ilk tur maçında Cleveland Cavaliers’ı 98-80 yenen Indiana Pacers, seriyi 1-0’a getirdi. Pacers böylece son 3 NBA finalinde de oynayan Cavaliers’a karşı saha avantajını ele geçirdi. Takımın yıldız ismi LeBron James için bu durum alışılmışın dışında yaşandı.Kariyerinde ilk kez play-off ilk turunda geri düşen Cavaliers’ın ıldız oyuncusu LeBron James karşılaşma sonunda, “Daha önce final serisinde de 1-3 geri düştüğüm oldu. Önümüzdeki birkaç gün nasıl hissedeceğimi soracağınız son adamım.” diyerek daha işin bitmediğini mesajını verdi. Hatırlanacağı üzere, Cleveland, 2016 final serisinde 3-1 geride gelerek Golden State Warriors’ı yenerek şampiyon olmuştu. Bu arada mücadelede adeta tek başına oynayan LeBron, 24 sayı, 12 asist, 10 ribauntla “triple double” yapmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.Kariyerindeki ilk Play-Off maçına çıkan milli basketbolcumuz Cedi Osman ise, normal sezona göre, sadece 1 dakika sahada kaldı ve 1 ribaunt aldı. Öte yandan Cleveland’ı bitiren isimler ise; Pacers’ın all-star oyun kurucusu Victor Oladipo ile eski Fenerbahçeli Bojan Bogdanovic’ti. Genç yıldız, Oladipo, 32 sayı, 6 ribaunt ve 4 top çalmayla maçın en etkili ismi olurken Hırvat basketbolcu ise savunmada olduğu kadar hücuma da 15 sayı, 6 ribauntla katkıda bulundu.