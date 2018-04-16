Borussia Dortmund’da Batshuayi sezonu kapattı

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Almanya ekibi Borussia Dortmund’un Belçikalı golcü futbolcusu Michy Batshuayi, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.Kulüpten yapılan açıklamada, Schalke 04 ile oynanan lig maçında sol ayak bileğinden sakatlanan Batshuayi’nin sezonun kalanında forma giyemeyeceği bildirildi.Açıklamada, 24 yaşındaki Batshuayi’nin Rusya’da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası’na yetişme ihtimalinin bulunduğu da belirtildi.Ara transfer döneminde İngiltere temsilcisi Chelsea’den kiralanan Batshuayi, Borussia Dortmund’da 14 maça çıktı ve 9 gol attı.