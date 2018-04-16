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Beşiktaşlı yöneticiden Fenerbahçe sözleri!

Beşiktaş'ın genel sekreteri Ahmet Ürkmezgil, ligdeki son durumları hakkında konuştu. Ürkmezgil, ayrıca Fenerbahçe ile oynayacakları kupa maçı ile ilgili de çarpıcı sözler söyledi.

16 Nisan 2018, Pazartesi 16:14

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Beşiktaş'ın eski başkanlarından 'Baba Hakkı' lakaplı Hakkı Yeten, vefatının 29'uncu yılında kabri başında anıldı.

Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki anma törenine Genel sekreter Ahmet Ürkmezgil, Kulüp müdürü Levent Çifter, Hakkı Yeten'in yakınları, kongre üyeleri ve sporcular katıldı.
Törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ahmet Ürkmezgil, beşte beş yaparak şampiyon olacaklarına inandığını ifade etti.
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''BABA HAKKI BEŞİKTAŞ'IN SEMBOL İSİMLERİNDEN BİRİYDİ''

Ürkmezgil, Hakkı Yeten'in Beşiktaş ve kendisi için önemini, ''Çok duygulandım. Beşiktaş çok büyük ve köklü bir camia. Aynı zamanda değerlerine de çok önem veren bir camia. Bir de bu camiada böyle mihenk taşları, büyük isimler çok olduğundan anmak için camia olarak mezarlıklarda buluşmamız da fazla oluyor. Baba Hakkı gerçekten Beşiktaş'ın sembol isimlerindendi, Beşiktaş'la özdeşleşmiş bir ismi vardı. Benim için de çok önemli birisiydi. Ben daha 16 yaşında İstanbulspor genç takımında oynarken (şu anda yaşıyorsa Allah uzun ömürler versin) İhap Subaşı beni götürüp elini öptürmüştü. Ben o şerefe de nail olmuştum. Dolayısıyla benim için bugün önemli. Beşiktaş'ın mihenk taşı olabilecek çınarları çok fazla. Bizler de camia olarak geçmişimize çok bağlı olduğumuz için bu duygular Beşiktaşlılığımızı yukarılarda tutmamıza yardımcı oluyor'' sözleriyle anlattı.
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''BEŞTE BEŞ YAPIP ŞAMPİYON OLACAĞIZ''

Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'i 2-0 yenmesinden sonra ortaya çıkan tabloyu değerlendiren Ürkmezgil, kalan beş maçlarını kazanmaları halinde şampiyon olacaklarını vurgulayarak, ''Beşiktaş'ın şu anda beşte beş yaptığında şampiyon olacak olması ve son düzlüğe böyle girmesi güzel. Tabi gönül isterdi ki çok daha önceden kopartalım ama futbol bu; her şeye, her sonuca gebe maçlar. Dolayısıyla bizim için beşte beş yapma durumu güzel bir şey, inşallah yaparız ve şampiyonluk ipini tekrar göğüsleriz'' şeklinde konuştu.

''NEDENSE FENERBAHÇE MAÇLARINDA HEP GERGİNLİK SÖZ KONUSU''

Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynayacakları Türkiye Kupası yarı final rövanş maçına da değinen Ürkmezgil, ''Nedense son yıllarda Fenerbahçe maçlarında hep gerginlik söz konusu oluyor. Beşiktaş'ın derbi maçlarında bu tarz şeyler olmuyor, ama nedense Fenerbahçe maçlarında oluyor. İnşallah bu sefer öyle bir şey olmaz ve ilk maçı telafi edecek bir sonuç alıp kupaya da uzanırız. Beşiktaş'ın bu seneki başarılarına da ilave bir kupamız olur'' dedi.

Ali DANAŞ - İSTANBUL / DHA
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21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
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3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
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7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
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