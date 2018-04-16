Beşiktaş-Malatyaspor bilet fiyatları belli oldu

Biletimi nereden satın alabilirim?

Kaç adet bilet satın alabilirim?

Passolig kartım henüz elime ulaşmadı, maça nasıl girerim?

Kombinemi sezon içerisinde kaç maç transfer etme hakkım var?

Kombine transfer hakkım doldu, ne yapabilirim?

Maça gidemeyeceğim kombinemi nasıl değerlendirim?

Malatyaspor karşılaşmasında tribün kapatma cezası alan bloklar

Cezalı bloklarda kombine kullanımı

Gazi / Engelli Tribün bilet talebini nasıl yaparım?

Bilet Fiyatları





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında 22 Nisan Pazar günü saat 19.00’da Vodafone Park’ta E.Y. Malatyaspor ile karşılaşacak.Karşılaşmanın bilet fiyatlarıyla ilgili Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;Karşılaşmanın biletleri, 18 Nisan Çarşamba günü saat 11.00’de satışa sunulacak. Bilet satışlarına ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir.Biletinizi www.passo.com.tr , Vodafone Park bilet satış gişesi, N’Kolay Satış Noktaları, Passo Akıllı Telefon Uygulaması ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden satın alabilirsiniz.E.Y. Malatyaspor karşılaşması için bir kişi kendisi ile birlikte toplam beş kişi adına (5 adet) bilet satın alabilir.Passolig kartınız henüz elinize ulaşmadıysa tek maçlık geçiş kartınızı Vodafone Park Bilet Satış Gişesi’nden teslim alabilir ya da akıllı telefonunuzdan Passo uygulamasını indirerek stadyuma giriş yapabilirsiniz.Vodafone Park’tan kombinesi olan taraflarımız, 2017 – 2018 futbol sezonu içersinde kombinelerini 6 maçla sınırlı olmak kaydıyla devir etme hakkına sahiplerdir.Kombine transfer hakkını dolduran taraftarlarımız, gidemeyecekleri her bir karşılaşma için kombinelerini kulübümüze devir edebilirler.*Kombinesini 2018-2019 futbol sezonu için yenileyen taraftarların kulübe devir talepleri kabul edilmemektedir.Kombineniz var ve E.Y. Malatyaspor karşılaşmasına gelemeyecekseniz kombinenizi kulübümüze devir edebilirsiniz. Devri yapılan kombinenin kulübümüz tarafından satılmasının ardından passo.com.tr hesabınıza bilet ücretinin %47’si para puan olarak aktarılacaktır. Biriken para puanlar, bir sonraki sezon kombine yenilemenizde size indirim avantajı sağlayacaktır.*Kombine koltuğun kulübümüz tarafından satılabilmesi için BJK tarafından satışa sunulan aynı kategorideki koltukların tükenmesi gerekmektedir.Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)’un 12 Nisan 2018 tarihli toplantısında; 7 Nisan 2018 tarihinde Spor Toto Süper Lig’in 28. Haftasında oynanan Göztepe A.Ş. karşılaşmasında taraftarların neden olduğu çirkin-kötü tezahürat nedeniyle bir maçlık tribün kapatma cezası verilmiştir. Göztepe A.Ş. karşılaşmasını Kuzey Üst 407-408, Kuzey Alt 107-108 bloklarda seyreden toplam 1.705 kombine sahibi taraftarın Passolig kartları bir maç süreyle engellenmiş olup, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasını tribünden seyredemeyeceklerdir.Cezalı bloklarda kombinesi olan ve Göztepe A.Ş. karşılaşmasında tribünde izleyen tataftalar, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması için 21 Nisan Cumartesi 21.00’e kadar kombinelerini transfer edebileceklerdir. Transfer hakkı olup, belirtilen tarihe kadar bu hakkı kullanmayan taraftarların kombineleri kulübümüz tarafından satışa sunulacaktır. Kulübümüz tarafından satışa sunulan koltuklar için para puan aktarımı yapılamamaktadır.*Belirtilen bloklarda kombinesi olan ve Göztepe A.Ş. karşılaşmasını stadyumdan seyretmeyen taraftarlarımız, Evkur Yeni Malatya Malatyaspor karşılaşmasını tribünden seyredebileceklerdir.Engelli ve Gazi taraftarlarımız, bilet taleplerini Engelli Bilet Talep Formu’nu eksiksiz doldurarak yapabilecektir.Engelli tribün bileti, Vodafone Park engelli tribün kapasitesiyle sınırlı olduğundan 18 Nisan Çarşamba günü saat 11.00 itibariyle yapılacak talepler sırası ile dikkate alınarak bilet yüklemeleri yapılacaktır.Engelli tribün biletlerinden faydalanacak taraftarların BJK logolu Passolig kartlarının olması gerekmektedir.* Gazi BJK taraftarlarımız, engelli talep formunun “Engellilik Oranı” bölümüne gazi olduklarını belirtmek için “Gazi” yazıp formu tamamlamaları gerekmektedir.Taraftarlarımızın engellilik durumunu belirten belgeleri yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Engelli belgesi yanında olmayan taraftarlar stadyuma alınmayacaktır.