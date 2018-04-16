Beşiktaş-Malatyaspor bilet fiyatları belli oldu

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında 22 Nisan Pazar günü saat 19.00’da Vodafone Park’ta E.Y. Malatyaspor ile karşılaşacak.Karşılaşmanın bilet fiyatlarıyla ilgili Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;
Karşılaşmanın biletleri, 18 Nisan Çarşamba günü saat 11.00’de satışa sunulacak. Bilet satışlarına ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir.
Biletimi nereden satın alabilirim?
Biletinizi www.passo.com.tr , Vodafone Park bilet satış gişesi, N’Kolay Satış Noktaları, Passo Akıllı Telefon Uygulaması ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden satın alabilirsiniz.
Kaç adet bilet satın alabilirim?
E.Y. Malatyaspor karşılaşması için bir kişi kendisi ile birlikte toplam beş kişi adına (5 adet) bilet satın alabilir.
Passolig kartım henüz elime ulaşmadı, maça nasıl girerim?
Passolig kartınız henüz elinize ulaşmadıysa tek maçlık geçiş kartınızı Vodafone Park Bilet Satış Gişesi’nden teslim alabilir ya da akıllı telefonunuzdan Passo uygulamasını indirerek stadyuma giriş yapabilirsiniz.
Kombinemi sezon içerisinde kaç maç transfer etme hakkım var?
Vodafone Park’tan kombinesi olan taraflarımız, 2017 – 2018 futbol sezonu içersinde kombinelerini 6 maçla sınırlı olmak kaydıyla devir etme hakkına sahiplerdir.
Kombine transfer hakkım doldu, ne yapabilirim?
Kombine transfer hakkını dolduran taraftarlarımız, gidemeyecekleri her bir karşılaşma için kombinelerini kulübümüze devir edebilirler.
*Kombinesini 2018-2019 futbol sezonu için yenileyen taraftarların kulübe devir talepleri kabul edilmemektedir.
Maça gidemeyeceğim kombinemi nasıl değerlendirim?
Kombineniz var ve E.Y. Malatyaspor karşılaşmasına gelemeyecekseniz kombinenizi kulübümüze devir edebilirsiniz. Devri yapılan kombinenin kulübümüz tarafından satılmasının ardından passo.com.tr hesabınıza bilet ücretinin %47’si para puan olarak aktarılacaktır. Biriken para puanlar, bir sonraki sezon kombine yenilemenizde size indirim avantajı sağlayacaktır.
*Kombine koltuğun kulübümüz tarafından satılabilmesi için BJK tarafından satışa sunulan aynı kategorideki koltukların tükenmesi gerekmektedir.
Malatyaspor karşılaşmasında tribün kapatma cezası alan bloklar
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)’un 12 Nisan 2018 tarihli toplantısında; 7 Nisan 2018 tarihinde Spor Toto Süper Lig’in 28. Haftasında oynanan Göztepe A.Ş. karşılaşmasında taraftarların neden olduğu çirkin-kötü tezahürat nedeniyle bir maçlık tribün kapatma cezası verilmiştir. Göztepe A.Ş. karşılaşmasını Kuzey Üst 407-408, Kuzey Alt 107-108 bloklarda seyreden toplam 1.705 kombine sahibi taraftarın Passolig kartları bir maç süreyle engellenmiş olup, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasını tribünden seyredemeyeceklerdir.
Cezalı bloklarda kombine kullanımı
Cezalı bloklarda kombinesi olan ve Göztepe A.Ş. karşılaşmasında tribünde izleyen tataftalar, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması için 21 Nisan Cumartesi 21.00’e kadar kombinelerini transfer edebileceklerdir. Transfer hakkı olup, belirtilen tarihe kadar bu hakkı kullanmayan taraftarların kombineleri kulübümüz tarafından satışa sunulacaktır. Kulübümüz tarafından satışa sunulan koltuklar için para puan aktarımı yapılamamaktadır.
*Belirtilen bloklarda kombinesi olan ve Göztepe A.Ş. karşılaşmasını stadyumdan seyretmeyen taraftarlarımız, Evkur Yeni Malatya Malatyaspor karşılaşmasını tribünden seyredebileceklerdir.
Gazi / Engelli Tribün bilet talebini nasıl yaparım?
Engelli ve Gazi taraftarlarımız, bilet taleplerini Engelli Bilet Talep Formu’nu eksiksiz doldurarak yapabilecektir.
Engelli tribün bileti, Vodafone Park engelli tribün kapasitesiyle sınırlı olduğundan 18 Nisan Çarşamba günü saat 11.00 itibariyle yapılacak talepler sırası ile dikkate alınarak bilet yüklemeleri yapılacaktır.
Engelli tribün biletlerinden faydalanacak taraftarların BJK logolu Passolig kartlarının olması gerekmektedir.
* Gazi BJK taraftarlarımız, engelli talep formunun “Engellilik Oranı” bölümüne gazi olduklarını belirtmek için “Gazi” yazıp formu tamamlamaları gerekmektedir.
Taraftarlarımızın engellilik durumunu belirten belgeleri yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Engelli belgesi yanında olmayan taraftarlar stadyuma alınmayacaktır.
Bilet Fiyatları
Kategori 1 : 300TL
Kategori 2 : 275TL
Kategori 3 : 250TL
Kategori 4 : 225TL
Kategori 5 : 200TL
Kategori 6 : 175TL
Kategori 7 : 110TL
Kategori 8 : 100TL
VIP : 650TL
1903 A-E BLOK : 650TL
1903 B - D BLOK : 700TL
1903 C BLOK : 750TL
0-6 yaş arası çocuklar ücretsizdir.