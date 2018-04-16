Baskonia'da Granger, Fenerbahçe'ye karşı yok!

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THY EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş'un Play-Off turundaki rakibi Baskonia'da sakatlık şoku yaşanıyor.İspanyol basınının haberine göre, yıldız basketbolcu Jayson Granger, takımının İstanbul'da Sarı-Lacivertli takıma karşı oynayacağı iki karşılaşmada da sahadaki yerini alamayacak.Bu gelişme Baskonia'nın koçu Pedro Martinez tarafından da doğrulanırken, İspanyol temsilcisi en önemli isimlerinden birini kullanamayacak.