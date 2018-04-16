



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Kayserispor’da, 3 maç aradan sonra galip gelmenin sevinci yaşanıyor.Başkan Erol Bedir, Gençlerbirliği maçıyla beraber takımın moral bulduğunu belirtip, “Takım üzerinde stres vardı. Bu galibiyetin bir anlam kazanabilmesi için önümüzdeki maçları iyi değerlendirmemiz lazım. Başakşehir maçında neler yaparız, onu düşünüyoruz. Hedefe ulaşmak için Başakşehir’i yenmek zorundayız. Kazanmaktan başka düşüncemiz yok” dedi.