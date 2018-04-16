Baba Hakkı kabrinde anıldı

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Beşiktaş’ın eski başkanı, teknik direktörü ve efsane futbolcusu “Baba Hakkı” lakaplı Hakkı Yeten, vefatının 29. yıl dönümünde mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki törende genel sekreter Ahmet Ürkmezgil, denetim kurulu başkanı Feyyaz Tuncel, genel koordinatör Levent Çifter, divan kurulu Üyeleri, altyapı sporcuları ile Yeten’in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.