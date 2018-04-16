Andres Iniesta kararını verdi

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Futbol kariyeri boyunca altyapısından yetiştiği Barcelona dışında hiçbir kulüpte forma giymeyen, kulüpteki geleceğine ilişkin kararını verdiğini açıkladı.Efsanevi futbolcu,'da 2-1 kazandıklarımaçının ardından yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:Hakkında'ne transfer olacağı şeklinde dedikodular çıkan 33 yaşındaki yıldız futbolcunun bu mesajı bir veda olarak yorumlanırken Iniesta'nın Instagram hesabı aracılığıyla çocukluk günlerine ait bir fotoğrafı paylaşması da ayrılık ihtimalini güçlendirdi.