Akhisarspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, "Sahamızda ilk maçta avantaj yakalamak istiyorduk. 1-0 öne geçtiğimiz gol yemeden elde edeceğimiz bir galibiyet bizi çok daha avantajlı götürecekti. Şu an baktığımız 2-1 mağlubiyetle gidiyoruz, tabii ki bu büyük bir dezavantaj ama futbolun içinde her şey var. Buna inanarak ve bunu düşünerek özellikle baktığımızda son haftalarda özellikle bunu Avrupa kupalarında çok gördük, yani kupalarda özellikle ikinci maçlarda geri dönüşler olabiliyor. Futbolun içinde her şey var, biz de tekrar 2-1’in rövanşını kazanmak için elimizden her şeyi deplasmanda yapacağız. Tabii ki işimizin zor olduğunu biliyoruz, iyi bir takıma karşı oynayacağız. Oynayan, oynamayan çok ayrımı yapamayacağınız bir takım çünkü çok geniş bir kadrosu var. Biz de bu anlamda bazı oyuncularımızı oynatıp bazı oyuncularımızı dinlendireceğiz. Biz de hem lig hem de kupada iki tarafta da yolumuza doğru bir şekilde devam etmek istiyoruz ama dediğim gibi zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor” dedi.Annesini kaybeden Olcan Adın’ın izinli olduğu ve sakatlığı bulunan Soner Aydoğdu’nun da Galatasaray maçı kadrosunda yer almayacağını kaydeden Buruk, Galatasaray maçı programını değiştirdiklerini yarın sabah yapacakları idmanın ardından Balıkesir’de cenazeye katılacaklarını oradan da İstanbul’a geçeceklerini ifade etti.Olcan Adın, adına çok üzüldüklerini ifade eden Buruk, “Olcan adına Allah sabır versin” dedi.