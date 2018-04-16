Ahmet Ağaoğlu: Yönetim kurulunun başlangıcı için iyiydi

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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Osmanlıspor maçındaki 3-3’lük beraberliğin yeni yönetim açısından iyi bir sonuç olduğunu söyledi.Karşılaşma sonrasında konuşan başkan Ağaoğlu, Ankara’ya önemli eksiklerle geldiklerini belirterek, "Osmanlıspor’un durumu daha kritikti. Özellikle ikinci yarıda daha çok istediler. Yönetim kurulunun başlangıcı için iyiydi." dedi."Bu takım daha iyilerini yapabilecek güçte." diyen bordo-mavili kulübün başkanı, "Bulunduğu yeri hak eden bir kadro değil. Şanssızlıklar ve puan kayıpları yaşadık. Yoksa farklı yerlerde olabilirdik." değerlendirmesini yaptı.