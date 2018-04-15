Osmanlıspor-Trabzonspor maç sonucu: 3-3

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Süper Lig'de 29. haftanın perdesi Başkent'te kapandı. Alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapan Osmanlıspor ile Avrupa iddiasını sürdürmek isteyen Trabzonspor'un mücadelesi nefesleri kesti.Trabzonspor, maça fırtına gibi maçladı. Fırtına, 13. dakikada Novak ve 15. dakikada Yusuf Yazıcı ile skoru bir anda 2-0'a getirdi. Osmanlıspor, soyunma odasına tek fark ile gitmek istese de ilk yarı bu skorla sona erdi.51. dakikada Musa Çağıran'dan mükemmel bir gol geldi. Regattin'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Musa, mükemmel bir şut attı ve Onur'u çaresiz bıraktı.5 dakika sonra cevap Rodallega'dan geldi. 56. dakikada ceza sahası içinde seken topa düzgün bir vuruş yapan Rodallega, farkı 2'ye çıkardı.Osmanlıspor, yenilen golün ardıdan ataklarını sıklaştırdı. Ard arda gelen pozisyonlar sonrası 73. dakikada Cikalleshi farkı 1'e indiren golü kaydetti ve Osmanlıspor'u tekrar umutlandırdı.83. dakikada Osmanlıspor'un ilk golünü atan Musa, tekrar sahneye çıktı. Pinto'nun ortasına çok iyi yükselen Musa, skoru 3-3'e getirdi.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 3-3 berabere bitti.Bu sonucun ardından Trabzonspor 46 puan ile 5. sırada kalırken, Osmanlıspor 29 puan ile 17. sırada kaldı.