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Süper Lig puan durumu - Puan farkı kaç? 29. hafta puan durumu

Süper Lig puan durumu... Süper Lig'de 29. hafta sona erdi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray haftanı 3'er puanla kapattı. Trabzonspor ise 3-1 öne geçtiği karşılaşmada Osmanlıspor ile 3-3 berabere kaldı. İşte 29. hafta maç sonuçları, 29. hafta puan durumu ve 30. hafta maç programı...

16 Nisan 2018, Pazartesi 23:07

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Süper Lig puan durumu - Puan farkı kaç? 29. hafta puan durumu
Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın perdesi Akhisar'da açıldı. Açılış maçında Beşiktaş, Akhisarspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti . Haftanın belki de sezonun en kritik maçlarından birisi Türk Telekom Stadyum'unda oynandı. GalatasarayBaşakşehir'i  2-0 mağlup etti ve şampiyonluk yoluna altın değerindeki 3 puanın sahibi oldu. Zirve yarışında iddiasını sürdürmek isteyen Fenerbahçe ise Sivasspor'a konuk oldu. Sarı-Lacivertli ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı. Haftanın kapanış maçında ise Osmanlıspor ile Trabzonspor 3-3 berabere kaldı.

Süper Lig'de 29. haftanın sonuçları

Akhisarspor 0 - 3 Beşiktaş
Kasımpaşa 2 - 0 Kardemir Karabükspor
Yeni Malatyaspor 1 - 1 Alanyaspor
Sivasspor 1 - 2 Fenerbahçe
Kayserispor 3 - 2 Gençlerbirliği
Göztepe 2 - 1 Bursaspor
Antalyaspor 0 - 0 Atiker Konyaspor
Galatasaray 2 - 0 Medipol Başakşehir
Osmanlıspor 3 - 3 Trabzonspor

Süper Lig 29. hafta puan durumu...

1- Galatasaray 60
2-Beşiktaş 59 
3-Başakşehir 59 
4- Fenerbahçe 57 
5-Trabzonspor 49 
6- Kayserispor 44  
7- Göztepe 43
8- Sivasspor 41
9- Kasımpaşa 40
10-Yeni Malatyaspor 38
11- Antalyaspor 35
12- Akhisarspor 34
13- Bursaspor 33  
14- Aytemiz Alanyaspor 32
15- Gençlerbirliği 30 
16- Konyaspor 29 
17- Osmanlıspor 29
18- Karabükspor 12 

Süper Lig 30. hafta programı... 

Başakşehir-Kayserispor
Gençlerbirliği-Osmanlıspor
Karabükspor-Bursaspor
Trabzonspor-Sivasspor
Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray
Konyaspor-Kasımpaşa
Akhisarspor-Göztepe
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor
Fenerbahçe-Antalyaspor

Detaylı puan durumu için tıklayın...
 


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ÖNE ÇIKANLAR

30. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
      -  
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
12 Teleset Mob. Akhisarspor 30 35
13 Antalyaspor 29 35
14 Atiker Konyaspor 30 32
15 Aytemiz Alanyaspor 30 32
16 Osmanlıspor FK 30 32
17 Gençlerbirliği 30 30
18 Kardemir Karabükspor 30 12
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