Aziz Yıldırım'dan flaş karar! Mahmut Uslu ile...

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’ın, haziran ayında yapılacak seçime nasıl bir yönetim kurulu ile gireceği merak ediliyordu. Başkan Yıldırım, mayıs ayında açıklayacağı yeni listesinde eski yönetiminde kimlerle yoluna devam edeceğinin kararını verdi.Akşam Gazetesi'nden Orçun Özateş'in haberine göre; yeni listede eski yönetimden 4 isim ön plana çıkıyor. Fenerium, Dış İlişkiler ve Basketbol Şubesi sorumlusu, Asbaşkan, Muhasip üyeve şu anki yönetim içerisinde önemli görev alan’in Aziz Yıldırım’ın yeni yönetimde yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.Başkan Yıldırım, kardeşi Ali Yıldırım ile ilgili kararını ise henüz net olarak vermiş değil. Nedeni ise kardeşi ile ilgili kongre üyelerinden gelen tepkiler. Son dönemde yaptığı açıklamalardan dolayı kongre üyelerinin tepkisini çeken bir başka isim olan Genel Sekreter Mahmut Uslu’nun da yeni yönetimde yer almaması bekleniyor. Aziz Yıldırım’ın şu anki listesinde yer alan Ömer Temelli’nin de Ali Koç ile yola devam etme ihtimali konuşuluyor. Temelli bu konuda net bir karar vermiş değil.Diğer başkan adayı Ali Koç’un da yönetim kurulu listesi şekillenmeye başladı. Koç’un listesinde, Erol Bilecik (TÜSİAD Başkanı), Sina Arfa (1907 e-spor kurucusu), Gökhan Akça (Koç Grubu), Simla Türker Bayazıt (Türker Proje ve Yatırım), Fethi Pekin (Hukukçu), Burhan Karaçam (Yapı Kredi Bankası eski Müdürü), Semih Özsoy ve Turhan Şahin (eski yönetici) yer alıyor.