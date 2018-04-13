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Aziz Yıldırım'dan flaş karar! Mahmut Uslu ile...

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, şu anki yönetimden Ozan Balaban, Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu ve Selim Kosif ile yoluna devam edecek. Başkan, kardeşi Ali Yıldırım ile ilgili net bir karar vermiş değil. Üyeler tarafından tepki gören Mahmut Uslu ile yollar ayrılacak.

18 Nisan 2018, Çarşamba 15:27

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Aziz Yıldırım'dan flaş karar! Mahmut Uslu ile...
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın, haziran ayında yapılacak seçime nasıl bir yönetim kurulu ile gireceği merak ediliyordu. Başkan Yıldırım, mayıs ayında açıklayacağı yeni listesinde eski yönetiminde kimlerle yoluna devam edeceğinin kararını verdi.

Akşam Gazetesi'nden Orçun Özateş'in haberine göre; yeni listede eski yönetimden 4 isim ön plana çıkıyor. Fenerium, Dış İlişkiler ve Basketbol Şubesi sorumlusu Ozan Balaban, Asbaşkan Şekip Mosturoğlu, Muhasip üye İlhan Ekşioğlu ve şu anki yönetim içerisinde önemli görev alan Selim Kosif’in Aziz Yıldırım’ın yeni yönetimde yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.
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ÖMER TEMELLİ KARARSIZ

Başkan Yıldırım, kardeşi Ali Yıldırım ile ilgili kararını ise henüz net olarak vermiş değil. Nedeni ise kardeşi ile ilgili kongre üyelerinden gelen tepkiler. Son dönemde yaptığı açıklamalardan dolayı kongre üyelerinin tepkisini çeken bir başka isim olan Genel Sekreter Mahmut Uslu’nun da yeni yönetimde yer almaması bekleniyor. Aziz Yıldırım’ın şu anki listesinde yer alan Ömer Temelli’nin de Ali Koç ile yola devam etme ihtimali konuşuluyor. Temelli bu konuda net bir karar vermiş değil.

KOÇ DA ŞEKİLLENDİRİYOR

Diğer başkan adayı Ali Koç’un da yönetim kurulu listesi şekillenmeye başladı. Koç’un listesinde, Erol Bilecik (TÜSİAD Başkanı), Sina Arfa (1907 e-spor kurucusu), Gökhan Akça (Koç Grubu), Simla Türker Bayazıt (Türker Proje ve Yatırım), Fethi Pekin (Hukukçu), Burhan Karaçam (Yapı Kredi Bankası eski Müdürü), Semih Özsoy ve Turhan Şahin (eski yönetici) yer alıyor.
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