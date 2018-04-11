23 Nisan tatil mi?
24 Nisan Tatil mi? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na sayılı günler kaldı. Milyonlarca vatandaş ve öğrenci o günlerin tatil olup olmadığı sorularının cevabını arıyor. Her yıl olduğu gibi 23 Nisan günü resmi tatil olacak. Okullar, bankalar ve resmi daireler kapalı olacak.
23 Nisan tatil mi? 24 Nisan Tatil mi?
Geçtiğimiz yıllarda 24 Nisan tarihinin tatil edilmesine yönelik düzenlemeler yer almıştı. Aynı durumun bu yıl için de geçerli olup olmayacağı merak edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl yayımladığı takvime göre "23 Nisan 2017 Pazar günü törenden sonra başlar, 23 Nisan 2017 akşamı sona erer" ifadesi yer almış, dolayısıyla bu günün tatil edilip edilmeyeceği merak konusu olmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yer verdiği bu ifadeye göre tatil olma imkanı düşük durmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuyla ilgili önümüzdeki günlerde yeni bir duyuru yapması halinde detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.
23 Nisan'da bankalar açık mı?
23 Nisan 2018 resmi tatil olması sebebiyle Gerek özel bankalar, gerekse resmi bankalar olsun o gün çalışmayacaklardır.
EFT, Havale gibi işlemleriniz de bir sonraki gün hesaplara geçecektir. İşlemleri olan vatandaşlarımız ertesi gün işlemlerini halletmeleri gerekmektedir.
2018 DİĞER RESMİ TATİLLER
1 Ocak Yılbaşı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi
15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün
16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün
17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün
15 Temmuz Demokrasi Bayramı
20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi
21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün
22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün
23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün
24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün
30 Ağustos Zafer Bayramı
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
31 Aralık Yılbaşı gecesi