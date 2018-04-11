23 Nisan tatil mi? 24 Nisan Tatil mi?

23 Nisan'da bankalar açık mı?





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24 Nisan Tatil mi? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na sayılı günler kaldı. Milyonlarca vatandaş ve öğrenci o günlerin tatil olup olmadığı sorularının cevabını arıyor. Her yıl olduğu gibi 23 Nisan günü resmi tatil olacak. Okullar, bankalar ve resmi daireler kapalı olacak.Geçtiğimiz yıllarda 24 Nisan tarihinin tatil edilmesine yönelik düzenlemeler yer almıştı. Aynı durumun bu yıl için de geçerli olup olmayacağı merak edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl yayımladığı takvime göre "23 Nisan 2017 Pazar günü törenden sonra başlar, 23 Nisan 2017 akşamı sona erer" ifadesi yer almış, dolayısıyla bu günün tatil edilip edilmeyeceği merak konusu olmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yer verdiği bu ifadeye göre tatil olma imkanı düşük durmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuyla ilgili önümüzdeki günlerde yeni bir duyuru yapması halinde detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.23 Nisan 2018 resmi tatil olması sebebiyle Gerek özel bankalar, gerekse resmi bankalar olsun o gün çalışmayacaklardır.EFT, Havale gibi işlemleriniz de bir sonraki gün hesaplara geçecektir. İşlemleri olan vatandaşlarımız ertesi gün işlemlerini halletmeleri gerekmektedir.1 Ocak Yılbaşı23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün15 Temmuz Demokrasi Bayramı20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün30 Ağustos Zafer Bayramı28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi29 Ekim Cumhuriyet Bayramı31 Aralık Yılbaşı gecesi