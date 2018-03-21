Galatasaray-Akhisarspor maç sonucu: 0-2

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Ziraat Türkiye Kupası'nda finale adını yazdırmak için sahaya çıkan Galatasaray, ilk maçta 2-1 mağlup ettiği Teleset Mobilya Akhisarspor'a kendi sahasında 2-0 yenilerek, sürpriz bir şekilde kupaya havlu attı.Sarı-Kırmızılılar'da Maicon, 77. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakırken, Aslan 25 bin taraftarının önünde büyük bir şok yaşadı.Teleset Mobilya Akhisarspor'a finali getiren golleri Selezynov kaydetti.4. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor öne geçti. Lopes’in pasıyla sağda topla buluşan Muğdat Çelik, Galatasaray’ın savunmada az adamla yakalandığı pozisyonda meşin yuvarlağı ceza sahasında bulunan Seleznov’a çıkardı. Seleznov, penaltı noktasına yakın bölgede yerden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-127. dakikada Selçuk İnan’ın ceza yayının sağından çektiği sert şutta, kaleci Fatih Öztürk son anda topu üstten kornere çeldi. 31. dakika sağdan ceza sahasına girerek çizgiye kadar inen Sinan Gümüş’ün çıkardığı topa, penaltı noktası gerisinden Yasin Öztekin sert vurdu. Savunmada araya giren Dany’e çarpan top üstten kornere gitti.35. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor skoru 2-0 yaptı. Sağdan gelişen atakta Lopes’in pasıyla ceza sahasına giren Seleznov, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta topu filelerle buluşturdu.44. dakikada Selçuk İnan’ın sağdan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Fernando’nun aşırttığı topta arka direkte Macion kafa vuruşunu yaparken, meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk’te kaldı.İlk yarı sona erdi.*****İkinci yarı başladı.48'inci dakikada Selçuk İnan'ın kullandığı serbest vuruşta Eren'in iyi yükselerek kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarı gitti.50'nci dakikada Yasin'in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Tolga Ciğerci'nin vuruşunda kaleci Fatih, meşin yuvarlağı kontrol etti.54'üncü dakikada Onur, pasını ceza yayı sağ tarafında bulunan Lopes'e gönderdi. Lopes'in aktardığı topla buluşan Muğdat'ın gelişine vuruşuda meşin yuvarlak top kalenin üzerinden farklı bir şekilde dışarı çıktı.62'nci dakikida Maicon'un kullandığı serbest vuruşta top kalanin üzerinden dışarı gitti.68'inci dakikada kaleci Fatih'ten seken top Gomis'in önündü kaldı. Gomis'in bekletmeden vuruşunda kaleci Fatih gole engel oldu.72'nci dakikada Barbosa'nın kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Seleznyov'un vuruşunda top kalenin üzerinden dışarı çıktı.80'inci dakikada Seleznyov'un ceza sahası solundan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak geri döndü.84'üncü dakikada Silçuk İnan'ın kullandığı serbest vuruşta Ahmet Çalık topu kafa ile indirdi. Gomis'in bekletmeden vuruşunda Mustafa Yumlu topu uzaklaştırdı.86'ncı dakikada Linnes'in pasında topa iyi yükselen Eren Derdiyok'un kafa ile vuruşunda kaleci Fatih topu çeldi.90'ıncı dakikada Selçuk İnan'ın sol kanattan kullanılan serbest vuruşta kaleci Fateh meşin yuvarlağı kontrol etti.Muslera, Linnes, Maicon, Ahmet, Latovlevici, Fernando, Selçuk, Tolga, Yasin, Sinan, ErenFatih, Lopes, Mustafa, Dany, Kadir, Larsson, Sissoko, Bilal, Muğdat, Onur, Seleznyov