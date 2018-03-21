Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Fenerbahçe - Beşiktaş maç kaç kaç? (Fb - Bjk canlı skor)





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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçlarının programı açıklandı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Yarı Final ikinci maçları 18 ve 19 Nisan 2018 tarihlerinde oynanacak. Buna göre Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak yarı final rövanş maçının da tarihi netleşti.Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçını hakem Mete Kalkavan yönetecek.'da başlayacak mücadele'nin'den canlı olarak yayınlanması bekleniyor. Maçın detayları ve canlı anlatımı ise fanatik.com.tr'de olacak.Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Vodafone Park'ta oynanan ilk karşılaşma olaylı geçmiş mücadele 2-2 tamamlanmıştı. Karşılaşmada Quaresma ve Volkan Demirel kırmızı kart ile oyun dışı kalmıştı. Hatta Quaresma yaptığı hareketler sonrası PFDK'dan 5 maç ceza almıştı.Ziraat Türkiye Kupası finali 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü Diyarbakır Yeni Stadyumu'nda oynanacak.