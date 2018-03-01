Deplasman golü kuralı nedir?





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-2 biten ilk maçın ardından Fenerbahçe ile Beşiktaş final için kozlarını paylaşıyor. İlk maçta Vodafone Park'ta 2 gol atan Fenerbahçe avantajı cebine koyarken, Beşiktaş'ın final için mutlaka gol bulması gerekiyor. İki takım taraftarları 'Fenerbahçe nasıl tur atlar?' ve 'Beşiktaş nasıl tur atlar?' araması yaparken deplasman golü kuralı araştırması ön plana çıktı.İki ayaklı elemeli maçlarda eşitlik durumunda başvurulan yolkuralıdır. Bu kural iki maç sonunda iki takımın attığı gollerin eşit olması sonucu devreye girer. İki maçın toplam skorunun berabere olması halinde deplasmanda daha fazla gol atan takım bir üst tura çıkıyor.Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger, “Ulaşım imkânları eskisi gibi değil. Artık uzun uçak yolculukları yapmıyorsunuz. Deplasmana gitmek oyuncular üzerinde büyük etkiler yaratmıyor” diyor yılların tecrübesiyle. Ve 40-50 sene önceki şartlarda konulmuş kuralın günümüzde uygulanamayacağını belirtiyor.Bu uygulamanın bir değişik versiyonu İngiltere Lig Kupası’nda karşımıza çıkıyor. Tek elemeli olarak bilinen eleme maçları, beraberlik durumunda konuk ekibin sahasında yeni bir maç yapılmasıyla devam ediyor. Yine her türlü beraberlik aldıklarında (yani gol sayılarına bakmaksızın) maç uzatmaya gider. Sonrasında ise maçın penaltılara gitmesi için tek bir sebep var, oda; iki maçta aynı skorla bitmiş olsun. Diğer sonuçlarda penaltıya gitmeden deplasmanda daha çok gol atan takım tur atlıyor. Biraz karmaşık bir sistem ancak gereksiz penaltı atışlarına gerek kalmadan tur tamamlanıyor.Örneğin ilk maç 2-2, ikinci maç 3-3 ise uzatmalara gider. Uzatmalarda da gol olmazsa turu deplasmanda daha çok gol atan geçer. Uzatmalarda iki takımda beraberliği bozamaz ancak goller bulursa bile deplasman golü kuralı geçerlidir. Penaltılarla gitmesi için ise müsabakanın 2-2 ve 2-2 bitmesi ve uzatmalarda gol olmaması gerekir.