Türkiye, 2018 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası’nın dördüncü gününde 4 madalya daha kazandı.

Almanya’nın başkenti Berlin’deki Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpark Stadı’nda düzenlenen şampiyonanın dördüncü gününde çeşitli kategorilerde final yarışları yapıldı.

T11 kategorisinde erkekler 400 metrede piste çıkan milli atlet Mehmet Tunç 55.59’luk derecesiyle ikinci oldu ve gümüş madalya aldı.

T42/44/63/64 kategorilerinde erkekler yüksek atlamada yarışan ay-yıldızlı sporcu Tarık Taha Buyrukoğlu 1,80 metre atlayışla bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli atlet Musa Davulcu da F57 kategorisi erkekler cirit atmada 28,96 metre atışla üçüncü oldu ve bronz madalya elde etti.

F41 kategorisinde kadınlar gülle atmada Türk atlet Rabia Cirit de 6,20 metre atışıyla bronz madalya kazandı.

Türkiye böylece 4. gün sonunda madalya sayısını 12’ye (3 altın, 4 gümüş, 5 bronz) çıkardı.