Leicester City-Manchester United maç sonucu: 2-2

Maçtaki ilk golü 27. dakikada Jamie Vardy atarken, İspanyol yıldız Juan Mata 40 ve 60. dakikalarda attığı gollerle konuk Manchester'ı öne geçirdi. Mourinho'nun öğrencileri zorlu deplasmanda 3 puana kavuştum derken, 90+5'te sahneye Harry Maguire çıktı. Genç Maguire'in attığı son saniye golü Leicester'a 1 puanı kazandırırken, United'ı ise adeta yıktı.Premier Lig'de 2. sırada bulunan Manchester United, Manchester City'nin tam 13 puan gerisinde kaldı. Leicester ise 27 puanla 8. sırada ve üst sıraları zorluyor.