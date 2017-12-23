Yücel İldiz: Beklemediğimiz bir mağlubiyetti

TFF 1. Lig’in 17. haftasında Adanaspor’a 2-1 mağlup olan Eskişehirspor’un teknik direktörü Yücel İldiz, beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.İldiz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmak için çıktıkları maça iyi başladıklarını belirtti.Maçın henüz başında 1-0 öne geçtiklerini anlatan İldiz, "Beklenmedik bir anda bir hatadan gol yedik. Oyunumuz bozuldu. Daha sonra galibiyet kovalamaya devam ettik. İkinci yarısı rakibin ceza alanında geçen bir maçtı ancak çok gol kaçırdık. Rakip iki gol buldu. Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyetti. Mağlubiyetten dolayı çok üzgünüz." diye konuştu.AA