Unicaja Malaga: 74 - AX Olimpia Milan: 71

Turkish Airlines EuroLeague'de İspanyol ekibi, sahasında konuk ettiği İtalyan temsilcisi'ı ikinci yarıdaki etkili performansıyla 74-71 mağlup etmeyi başardı.Karşılaşmaya etkili başlayan Unicaja Malaga, ilk çeyreği 26-20 önde tamamlamayı başardı.İkinci çeyrekte 9-22 periyot üstünlüğü yakalayarak fark yaratan AX Olimpia Milan, ilk yarıyı da 35-42 önde kapattı.Üçüncü çeyrekte reaksiyon gösteren Unicaja Malaga, 20-11 periyot skorunu yakaladı ve üçüncü çeyrek sonunda 55-53 öne geçmeyi başardı.Son çeyreğe Milan etkili başladı ve ilk 5 dakika geçilirken 60-66 üstünlüğü yakaladı. Fakat 9-0 seri yapan Malaga, 55 saniye kala 69-66 skor üstünlüğünü sağladı. Son bölümde hata yapmayan ev sahibi, karşılaşmadan da 74-71 galip ayrıldı.Unicaja Malaga'daveürettikleri 15'er sayıyla takımlarının en skorer isimleri oldular. Jeff Brooks aynı zamanda 11 ribaunt ile maçı tamamladı.AX Olimpia Milan'da18 sayıyla maçın en skorer ismi olurken14,13 sayıyla maçı tamamladılar.