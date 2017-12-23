Trabzonspor Karabük’e gidemedi

Bugün saat 14.30’da özel uçak ile Kastamonu’ya gidip buradan da kara yoluyla Karabük’e geçmeyi planlayan Trabzonspor kafilesinin Kastamonu’daki yoğun kar yağışı nedeniyle yolculuk programının değiştiği kaydedildi. Trabzon Havalimanı’nda bekleyen bordo-mavili kafilenin Ankara’ya gidip buradan da kara yoluyla Karabük’e geçmeyi planladığı öğrenildi.Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)