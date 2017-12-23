Trabzonspor, Karabük’e geldi

Trabzonspor, Süper Lig’in 17. haftasında yarın deplasmanda Kardemir Karabükspor ile yapacağı maç için Karabük’e geldi.Özel uçakla Ankara’ya, ardından kara yoluyla Karabük’e gelen bordo-mavili kafile, Safranbolu ilçesinde kalacağı otele geçti.Trabzonspor’u burada bordo-mavili taraftarlar karşıladı. Taraftarlar, teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.Kardemir Karabükspor-Trabzonspor karşılaşması, yarın saat 14.00’te Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı’nda yapılacak.