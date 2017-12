Tolgahan İmal'ın Adana at yarış tahminleri

23 Aralık Cumartesi. Fanatik Hipodrom yazarıgünün programını değerlendirdi.Aşemez’in kardeşi SANGAM’a güveniyorum.4 ve yukarı yaşlı Arap kısraklarının Şartlı-4 mücadelesinde, Aşemez gibi üstün niteliklere haiz bir yarış atının anneden kardeşi olan SANGAM, aynı zamanda Besleney ve Dayala başta olmak üzere muhteşem atların annesi olan Ilgın isimli kısrağın soyundan gelmekte. Son yarışında düzlüğe çıkılırken kolay tempoda liderliği alan ve avantaj kaparak kazanmaya çalışan safkan, az kalsın bu gayesinde başarılı oluyordu. Fakat pistin dışındaki rakiplerinin birbirlerini sürüklemesi sonucu çok yakın farklarla tabelanın son basamağı ile yetinmek durumunda kalmıştı. Seri stiliyle hemcinslerine egemenlik kuracağını düşündüğüm safkanı, günün bankosu olarak okurlarımıza öneriyorum.Üst üste kazandığı iki yarışında da ortaya karakterini koyan LADY TULPAR, bir kez form tuttuğunda devamını getirebilmekte. Bir kez daha kazanması olağan neticedir. İlk metrelerde adaptasyon sorunu yaşayan ama son düzlükte bambaşka bir at haline dönüşen RUMET ve son yarışında startta oyalanmasına rağmen etkili koşan DREAM FAIRY ikilisi sert rakipleridir. DIAMOND DASH, DÜLDÜRBİR, GUILTY PLEASURE, OCEAN SERAPH, HÜRKUŞ, HERRING ve ENDLESS POWER ise bir sonraki adımda önereceğim kısraklar.Kısa ve orta mesafeli kum yarışlarında etkili temposuyla sonuca gidebilen KING CROWN, son yarışında start problemi yaşamayınca kolay şekilde kazanmasını bildi. Yine iyi bir çıkış yapabilirse benzer bir netice elde edebilir. Eksik tecrübesine rağmen King Crown’un kazandığı mücadeleyi ikinci olarak tamamlayan ALAMUT, artan tecrübesi ve formuyla en ciddi rakibidir. Son metrelerde sert gelebilen FOREVER HERE, Adana kumunda farklı koşabilen TONY OBELIX ise geniş kupon yapacak okurlarımızca düşünülmelidir.Bu koşuyla birlikte ilk defa start alacak taylarımıza sağlıklı ve başarılı bir yarış hayatı dileyerek mücadelenin kritiğine geçiyorum. Güçlü bir anne soyunun temsilcisi olan BEST OF DOCTOR, uzun işlerindeki formda görüntüsüyle favorimdir. Hazırlıklarında iyi görünen CAPTAIN CEMO, Gold Tulip gibi bir kısrağın tayı olan FUNCTION, son haftalarda formunu ciddi anlamda geliştiren INSOMNIA, güzel eşkalli taylar veren After Market’in temsilcisi ULRIKE ve çok sayıda galobu bulunan KURT GÖZÜ ise ihmal edilmemesi gereken diğer isimler.Kızkalesi Koşusunda, ilk beş koşusunda potoyu önde geçen ÜNLÜBABA, son startında ise yakın ara üçüncü olarak nazarımda yine kazanmış kadar iyi koştu. Etkili jokeyi Özcan Yıldırım idaresinde kazanması benim için sürpriz olmaz. Güçlü ve kumcu pedigrisiyle ROYAL AVSAR, istikrarlı yarışlar koşan AĞAOSMAN, kazandığı yarışında potoya istekli giren DISTANT SHINING, oldukça eşkalli bir tay olan GANANDO SOLO ve takibimdeki atlardan SHARPA ise mutlak suretle kuponlarda bulunması gereken rakipleridir.Günün son ayağında, Gökhan Kocakaya’nın ısrarla bindiği KOMET, uzun sprint yeteneğiyle denk rakiplerini geride bırakabilir. Son yarışını kazanırken starttan itibaren rakiplerine hiç şans tanımayan ÇIRAK ise en küçük hatasında devreye girecek öncelikli rakibidir. Mücadelenin daha ziyade bu iki isim arasında cereyan edeceğini düşünüyorum. Şansınız ve bahtınız açık olsun…( 5 ) ( 4.1.12.8.2.3.5.6.7.10 ) ( 4.7.3.2 ) ( 4.1.5.6.8.3 ) ( 10.6.1.2.3.7 ) ( 3.4 )