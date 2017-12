Tolgahan Acar'dan maç sonu flaş sözler

Sivasspor’un tecrübeli kalecisi Tolgahan Acar, Beşiktaş’ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.Maça iyi hazırlandıklarını ve hiçbir stres yaşamadan Beşiktaş karşısına çıktıklarını anlatan Tolgahan, ”Takım iyi olunca benim kötü olmam beklenemezdi” ifadelerini kullandı."Başakşehir maçı oradan aldığımız galibiyet, Alanya’da yediğimiz gol olmasaydı diyorum. Böylece biz biraz daha sıralamada yukarıya çıkabilirdik. Ligin ikinci yarısına daha iyi başlamak istiyoruz. Hocalarımız bizi strese sokmadan çok iyi hazırladı. Perşembe günü mesela idman yapmadık. Sahada da çok iyi mücadele ettik. Güzel bir galibiyetle performansımızı taçlandırdık. Mutluyuz. İkinci yarıya daha iyi başlayacağız. İkinci yarıda takviyeler yapacağız ve daha iyi bir görüntü çizeceğiz.""Gösterdiğim performanstan çok mutluyum. Açıkçası takımın mücadele gücü arttıkça her futbolcunun kendine güveni geliyor. Bende de öyle oldu. Takım, Beşiktaş karşısında bu kadar iyi mücadele ederken benim performansım da iyi olmalıydı. Tebrik mesajları için çok mutlu oldum. Ben görevimi yaptım. Önemli olan takımın kazanması. Bu galibiyetten ötürü çok sevinçliyiz.""2004-2005 sezonuydu… Ben Gaziantepspor’dayken Kenan Hasagiç bana çok şey katmıştı. Onunla güzel günlerimiz ve anılarımız oldu. Açıkçası onu örnek almıştım. Başarılı bir kaleci olabilmek için her zaman çalışıyorum ve üstüne koyarak gitmek istiyorum.""Hocamız, futbolcusuna rahatlığı hissettiren bir insan Samet Aybaba. Bu rahatlığı veriyor ama karşılığında iyi futbol ve mücadele istiyor. Biz onun istediklerini verdiğimizde çok rahat oluyoruz. Stres olmadan maçlara bizi hazırlıyor. Bu da açıkçası biz futbolculara artı bir motivasyon oluyor.""Takımımıza büyük ihtimalle takviyeler olacaktır. İlk yarıda hedefi tutturduk diye düşünüyorum. İyi organize olmak istiyoruz. Bizim normal hedefimiz ligi ilk 10 içinde bitirmek. İkinci yarıda da ilk 10 içinde olacağız. Bu sene iyi futbol oynayarak ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz.""Ben bu sene Spor Toto Süper Lig’in daha kaliteli olduğunu düşünüyorum. Takımlar önemli takviyeler yaptı. Bu sene Süper Lig önceki senelere göre daha kaliteli diye düşünüyorum. Süper Lig’de yıldız isimler var. Gelen hocaların, futbolcuların kaliteleri lige renk ve heyecan katıyor elbette.""Taraftarlarımız bize her maçta çok büyük destek veriyor. Beşiktaş maçında da öyle oldu. Kendilerine sizin aracılığınızla çok teşekkür ediyorum. Bütün maçlarda bize destek olmalarını istiyoruz. Biz onlarla daha güçlüyüz. Bu galibiyeti onlara armağan ediyorum. Onların yüzünü her zaman güldürmek istiyoruz."Ajansspor