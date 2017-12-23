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Theofanis Gekas Türkiye'ye geliyor

Oyunculuk kariyerinin son döneminde Türkiye'de çok güzel günler yaşadığını ve iyi dostlar edindiğini belirten Theofanis Gekas, teknik direktörlük kariyerine de Süper Lig'de başlamak istediğini söyledi. 

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Theofanis Gekas Türkiye'ye geliyor
2011-2012 sezonunun devre arasında Samsunspor ile sözleşme imzalayarak Türkiye'de forma giymeye başlayan Yunan futbolcu, Aksihar Belediyespor, Konyaspor, Eskişehirspor ve Sivasspor'da da mücadele etti.

Profesyonel futbol kariyerine 1998 yılında Larissa'da başlayan 36 yaşındaki Gekas, sırasıyla Kallithea, Panathinakos, Bochum, Bayer Leverkusen, Portsmouth, Herta Berlin ve Eintracht Frankfurt formaları giydikten sonra 2012 yılında Samsunspor ile anlaşarak Türkiye'ye geldi. Samsunspor'da 11 maç'ta 8 gol kaydetti. Daha sonra Levante'ye transfer olan Gekas, 2012-2013 sezonunda Akhisar Belediyespor ile anlaşarak yeniden Türkiye'ye döndü. Akhisar'da 15 maçta 12 gol kaydeden Gekas, 2013-2014 sezonunda transfer olduğu Atiker Konyaspor'da ise 24 maçta 13 gol kaydetti.
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2014-2015 sezonunda yeniden döndüğü Akhisar Belediyespor'da 24 maçta 12 gol attı. 2015 yılında transfer olduğu Eskişehirspor'da ise 10 maçta 5 gol kaydeden Gekas, daha sonra ise İsviçre'nin Sion takımına transfer olan burda 21 maçta 10 gol kaydetti.

Süper Lig ve Bundesliga gol krallığı bulunan futbolcu, 2010 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Yunanistan adına 10 gol atmış ve eleme grubunun en golcü oyuncusu olmuştur.
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EN ÇOK GOLÜ SİVASSPOR'A ATTI

Kırmızı beyazlıların prensipte anlaştığı Gekas'ın Türkiye macerası sırasında en fazla gol attığı takımın Sivasspor olması da dikkat çekti. Türkiye'de farklı takımlarda oynadığı 84 karşılaşmada 50 gol atma başarısı gösteren Gekas'ın bu dönemde en fazla gol attığı takım ise Sivasspor oldu. Tecrübeli oyuncu Sivasspor filelerini farklı formalarla 7 kez havalandırdı. Türkiye kariyerinde Beşiktaş'a 4, Fenerbahçe'ye ise 5 gol kaydetti.

78 kez Yunanistan milli takım formasını da giyen Gekas bu maçlarda 24 gol atma başarısı gösterdi. Vasso Gekas ile evli olan futbolcunun Nikolaos ve Mikaela-Lamprini adında ikiz çocukları var.

ERCAN ATA / İSTANBUL,(DHA)
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17. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Aralık 2017 Cuma

  • Antalyaspor
    3- 1
    Aytemiz Alanyaspor

23 Aralık 2017 Cumartesi

  • Bursaspor
    1- 1
    Gençlerbirliği
  • Demir Grup Sivasspor
    2- 1
    Beşiktaş
  • T.Konyaspor
    1- 1
    Fenerbahçe

24 Aralık 2017 Pazar

  • Kayserispor
      -  
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • K. Karabük
      -  
    Trabzonspor
  • Kasımpaşa
      -  
    Medipol Başakşehir
  • Galatasaray
      -  
    Göztepe

25 Aralık 2017 Pazartesi

  • Osmanlıspor FK
      -  
    Akhisar Bld.
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O P
1 Fenerbahçe 17 33
2 Medipol Başakşehir 16 33
3 Galatasaray 16 32
4 Beşiktaş 17 30
GENİŞLET
5 Kayserispor 16 30
6 Göztepe 16 30
7 Trabzonspor 16 28
8 Demir Grup Sivasspor 17 26
9 Bursaspor 17 25
10 Evkur Yeni Malatyaspor 16 19
11 Kasımpaşa 16 19
12 Teleset Mob. Akhisarspor 16 19
13 Aytemiz Alanyaspor 17 18
14 Antalyaspor 17 17
15 Atiker Konyaspor 17 15
16 Osmanlıspor FK 16 14
17 Gençlerbirliği 17 14
18 Kardemir Karabükspor 16 8
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