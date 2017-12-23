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Süper Lig puan durumu - Süper Lig'de lider değişti mi?

Süper Lig'de ilk devre sona eriyor. Beşiktaş, gündüz maçında Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu ve ilk yarıyı mağlubiyetle kapattı. Fenerbahçe ise Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada Konya'dan 1 puanla döndü. Sarı-Lacivertli ekip maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Süper Lig'de oluşan puan durumu, haftanın sonuçları...

23 Aralık 2017, Cumartesi 21:43

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Süper Lig puan durumu - Süper Lig'de lider değişti mi?
Süper Lig'de ilk devre heyecanı bu hafta oynanacak maçlarla sona eriyor. Beşiktaş, Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu ve ilk yarıyı mağlubiyetle kapattı. Üst üste 5 galibiyet alarak zirve yarışına ortak olan Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Lider Başakşehir, Kasımpaşa'ya konuk olacakken, Trabzonspor, Karabük deplasmanına gidecek. Galatasaray'da Fatih Terim ilk resmi maçına Göztepe karşısında çıkacak. Süper Lig puan durumu ve haftanın sonuçları...

Süper Lig'de 17. hafta sonuçları

Antalyaspor 3 - 1 Aytemiz Alanyaspor

Bursaspor 1 - 1 Gençlerbirliği

DG Sivasspor 2 - 1 Beşiktaş

Atiker Konyaspor 1 - 1 Fenerbahçe

Kayserispor - EY Malatyaspor

Kardemir Karabükspor - Trabzonspor

Kasımpaşa - Medipol Başakşehir

Galatasaray - Göztepe

Osmanlıspor - TM Akhisarspor

Süper Lig 17. hafta puan durumu

1- Fenerbahçe 33
2- Başakşehir 33 (1 maçı eksik)
3- Galatasaray 32  (1 maçı eksik)
4- Beşiktaş 30
5- Kayserispor 30 (1 maçı eksik)
6- Göztepe 30 (1 maçı eksik)
7- Trabzonspor 28 (1 maçı eksik)
8- DG Sivasspor  26 
9- Bursaspor 25
10- EY Malatyaspor 19 (1 maçı eksik)
11- Kasımpaşa 19 (1 maçı eksik)
12- TM Akhisarspor 19 (1 maçı eksik)
13- Aytemiz Alanyaspor 18
14- Antalyaspor 17
15- Atiker Konyaspor 15 
16- Osmanlıspor 14  (1 maçı eksik)
17- Gençlerbirliği 13 
18- Kardemir Karabükspor 8 (1 maçı eksik)
 




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SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

17. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Aralık 2017 Cuma

  • Antalyaspor
    3- 1
    Aytemiz Alanyaspor

23 Aralık 2017 Cumartesi

  • Bursaspor
    1- 1
    Gençlerbirliği
  • Demir Grup Sivasspor
    2- 1
    Beşiktaş
  • T.Konyaspor
    1- 1
    Fenerbahçe

24 Aralık 2017 Pazar

  • Kayserispor
      -  
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • K. Karabük
      -  
    Trabzonspor
  • Kasımpaşa
      -  
    Medipol Başakşehir
  • Galatasaray
      -  
    Göztepe

25 Aralık 2017 Pazartesi

  • Osmanlıspor FK
      -  
    Akhisar Bld.
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Fenerbahçe 17 33
2 Medipol Başakşehir 16 33
3 Galatasaray 16 32
4 Beşiktaş 17 30
GENİŞLET
5 Kayserispor 16 30
6 Göztepe 16 30
7 Trabzonspor 16 28
8 Demir Grup Sivasspor 17 26
9 Bursaspor 17 25
10 Evkur Yeni Malatyaspor 16 19
11 Kasımpaşa 16 19
12 Teleset Mob. Akhisarspor 16 19
13 Aytemiz Alanyaspor 17 18
14 Antalyaspor 17 17
15 Atiker Konyaspor 17 15
16 Osmanlıspor FK 16 14
17 Gençlerbirliği 17 14
18 Kardemir Karabükspor 16 8
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