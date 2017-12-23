Son iddia Stanciu...

Orta sahaya çok yönlü bir oyuncu almayı planlayan Beşiktaş’ın, Stanciu ile ilgilendiği iddia edildi.Steaua Bükreş’ten 10 milyon Euro’ya Belçika ekibine transfer olan Stanciu, 1.5 yılda gösterdiği performansla Avrupa’nın yükselen değerleri arasında gösterildi.24 yaşındaki Rumen futbolcu bu sezon 15 maça çıktı, 1 gol atıp, 2 asist yaptı.