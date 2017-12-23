Sivasspor - Beşiktaş maçı kaç kaç? Sivas-BJK canlı skor

SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ CANLI İZLE

'de 17. hafta heyecanı başladı. Bugün ise gündüz maçındadeplasmanına konuk oluyor. İki takımda son haftalarda oldukça formda. Şenol Güneş'in öğrencileri rakibini deplasmanda yenerek ikinci yarıya moralli girmek istiyor. Sivasspor ise son iki haftada yakaladığı çıkışı Beşiktaş karşısında devam ettirme amacında. Bir tarafta Şenol Güneş, diğer tarafta ise Samet Aybaba'nın öğrencileri. Soğuk bir havada oynanacak Sivasspor - Beşiktaş maçının canlı anlatımı ve canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr...günü Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşmabaşlayacak veekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak...Tolgahan, Auremir, Bjarsmyr, Medjani, Ziya, Rybalka, N'Dinga, Bifouma, Hakan, Emre, Kone.Alvarez, Dyakov, Mert Hakan, Ergin, Hakan, Rıdvan, Cem, Galip, Muhammed, Gohi BiFabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Medel, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo.Tolga, Caner, Mitrovic, Necip, Tolgay, Oğuzhan, Lens, Orkan, Mustafa, CenkGüneş, bugün oynanacak Sivasspor maçında geçen hafta Osmanlıspor’u 5-1 yendikleri karşılaşmanın kadrosunu bozmayacak. Kalede eldivenleri Fabri’ye verecek olan Şenol hoca; savunmada Gökhan Gönül, Pepe, Tosic ve Adriano’yu görevlendirecek. Ön liberoda Atiba Hutchinson’un yanında yine Gary Medel’i sahayı sürecek olan 65 yaşındaki çalıştırıcı, ileri bölgeyi de Quaresma, Talisca, Babel ve Alvaro Negredo’nun üzerine kuracak. Tecrübeli çalıştırıcı; Jeremain Lens, Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup gibi isimleri de oyunun gidişatına göre sonradan sahaya sürecek.Beşiktaş'ta üçer sarı kartı olan Pepe, Ryan Babel ve Anderson Talisca, ceza sınırında bulunuyor. Üç oyuncu, Sivasspor karşılaşmasında da kart görürse, ligde ikinci yarının ilk maçı olan Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de yarın 23. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 22 lig maçında Beşiktaş 11, Sivasspor 6 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 4 müsabakayı kazanan Beşiktaş'ın toplam 28 golüne, Sivasspor 22 golle yanıt verdi.