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Serie A’da lider Napoli kazandı, Inter yine kaybetti

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 18. haftasında Napoli, Sampdoria’yı 3-2 yenerek liderliğini sürdürdü.

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Serie A’da lider Napoli kazandı, Inter yine kaybetti
İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 18. haftasında Napoli, Sampdoria’yı 3-2 yenerek liderliğini sürdürdü.

Lider Napoli, San Paolo Stadı’nda konuk ettiği Sampdoria karşısında zorlansa da maçtan galip ayrılmasını bildi. Konuk ekip Sampdoria, maçın henüz 2. dakikasında Gaston Ramirez ile 1-0 öne geçerken, ev sahibi takım bu gole 16. dakikada Allan ile karşılık verdi: 1-1.

Sampdoria, 27. dakikada Fabio Quagliarella’nın penaltıdan attığı golle skoru 2-1 yaptı ancak 33. dakikada Lorenzo Insigne skora yeniden eşitliği getirdi: 2-2.

39. dakikada Napoli’nin Slovak orta saha oyuncusu Marek Hamsik, maçta takımını ilk kez öne geçiren golü attı ve Napoli, ilk yarıyı 3-2 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol olmayınca lider Napoli, sahadan 3 puanla ayrılarak, puanını 45’e yükseltti.

Inter ise geçen haftaki mağlubiyetinin ardından bu hafta da Sassuolo’ya boyun eğdi.

Ev sahibi Sassuolo, 34. dakikada Diego Falcinelli’nin golüyle karşılaşmayı 1-0 kazandı ve zirve mücadelesi veren Inter’e bu sezonki ikinci yenilgisini yaşattı.

Ligde üst üste 2 mağlubiyet alan Inter, lider Napoli’nin 5 puan gerisine düştü ve puan tablosunda 3. sırada yer aldı.
 




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