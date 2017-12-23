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Şenol Güneş'ten beINSports'a tepki!

Sivasspor mağlubiyeti sonrası Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlamak üzere kamera karşısına geçti. Ancak tecrübeli teknik adam bekletildiğinin altını çizerek tepki gösterdi. Bu tepkinin ardından beINSports da yorumculuk yapan Tümer Metin, çok konuşulacak bir yanıt verdi.

23 Aralık 2017, Cumartesi 19:28

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Şenol Güneş'ten beINSports'a tepki!
Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Maç boyunca sayısısz pozisyondan yararlanamayan Beşiktaş, 82'de Cyriac'ın golüne engel olamadı. Mücadelenin diğer gollerini ise Rybalka ve Negredo attı.

Mücadelenin ardından Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlamak üzere kamera karşısına geçti. Ancak tecrübeli teknik adam bekletildiğinin altını çizerek tepki gösterdi.

Güneş tepkisini dile getirirken, "beINSports daha önce de aynı şeyi yaptı. Yanlış bilgi vermesinler kamuoyuna. Bize suçlama yapmasınlar. Bizi eleştirebilirler ama saygısızlık yapma hakları yok! Ben geldim burada bekledim, sonra geri döndüm." ifadelerini kullandı.

Tümer Metin'den yanıt

Bu tepkinin ardından beINSports da yorumculuk yapan Tümer Metin, Şenol Güneş'e cevap olarak, "Şenol Güneş bizim söylediğimiz üzerinden serzeniş yapabilirsin. Teknik taktik üzerinden ben de eleştiri yapabilirim. Saygıyı aşmadığımız sürece bunlar normal." sözlerini söyledi.

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Tepkisinin ardından mücadeleyi değerlendiren Şenol Güneş etkili ataklardan yararlanamadıklarını belirtti.

İşte Güneş'in maç sonu açıklamaları:

"Her maçta oyuncuların temposu aynı olmayabilir ama ilk dakikadan itibaren kontrollü oynadık. Oyun üstünlüğümüz vardı. Vuruş tekniği olarak zayıf kaldık."

"Rakibin olmayacak bir şekilde attığı bir golle geri düştük. Müdahale eksikliğimiz vardı. Rakibe uzak kaldık. Yediğimiz golden çok daha bariz pozisyonları biz yakaladık ama atamadık. Biz oyun olarak ikinci yarının belli bölümünden sonra oyun disiplininden koptuk."

"İkinci yarıda Cenk'in yakaladığı pozisyonlar var. Onun için Negredo'yu oyundan aldık. Benim oyuncularımın niyetinden bir şüphem yok. Ama konsantrasyonun daha fazla olması gerekir."

'Kamuoyunu yanlış bilgilendirmeyin'

"Ben hiçbir takıma "Niye savunma yapıyorsunuz?" demedim. Savunma yapan takımların oyunu soğutma anlayışını belirttim. Benim ağzımdan kamuoyunu yanlış bilgilendirmesinler."

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1 YORUM GİRİŞ YAP
  • atogen 23.12.2017 19:50:22
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    Şenol Güneş oyunu okuyamıyorsun. Sezon başından beri faydasından çok takıma zarar veren Quaresma’yı 80 dk. sahada tutuyorsun.

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