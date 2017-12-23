Şenol Güneş'ten beINSports'a tepki!

GÜNÜN DÜŞEN ORANLARI...HEMEN OYNAMAK İÇİN TIKLA!

İlişkili Haber

Ahmet Çakar: Cüneyt Çakır ''come to Beşiktaş!''

'in 17. haftasında, deplasmanda'a 2-1 mağlup oldu. Maç boyunca sayısısz pozisyondan yararlanamayan, 82'de Cyriac'ın golüne engel olamadı. Mücadelenin diğer gollerini ise Rybalka ve Negredo attı.Mücadelenin ardından Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlamak üzere kamera karşısına geçti. Ancak tecrübeli teknik adam bekletildiğinin altını çizerek tepki gösterdi.Güneş tepkisini dile getirirken, "daha önce de aynı şeyi yaptı. Yanlış bilgi vermesinler kamuoyuna. Bize suçlama yapmasınlar. Bizi eleştirebilirler ama saygısızlık yapma hakları yok! Ben geldim burada bekledim, sonra geri döndüm." ifadelerini kullandı.Bu tepkinin ardından beINSports da yorumculuk yapan Tümer Metin, Şenol Güneş'e cevap olarak, "Şenol Güneş bizim söylediğimiz üzerinden serzeniş yapabilirsin. Teknik taktik üzerinden ben de eleştiri yapabilirim. Saygıyı aşmadığımız sürece bunlar normal." sözlerini söyledi.Tepkisinin ardından mücadeleyi değerlendirenetkili ataklardan yararlanamadıklarını belirtti."Her maçta oyuncuların temposu aynı olmayabilir ama ilk dakikadan itibaren kontrollü oynadık. Oyun üstünlüğümüz vardı. Vuruş tekniği olarak zayıf kaldık.""Rakibin olmayacak bir şekilde attığı bir golle geri düştük. Müdahale eksikliğimiz vardı. Rakibe uzak kaldık. Yediğimiz golden çok daha bariz pozisyonları biz yakaladık ama atamadık. Biz oyun olarak ikinci yarının belli bölümünden sonra oyun disiplininden koptuk.""İkinci yarıda Cenk'in yakaladığı pozisyonlar var. Onun için Negredo'yu oyundan aldık. Benim oyuncularımın niyetinden bir şüphem yok. Ama konsantrasyonun daha fazla olması gerekir.""Ben hiçbir takıma "Niye savunma yapıyorsunuz?" demedim. Savunma yapan takımların oyunu soğutma anlayışını belirttim. Benim ağzımdan kamuoyunu yanlış bilgilendirmesinler."