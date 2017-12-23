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Rıdvan Dilmen: Şenol Güneş'i yedirmeyin!

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Sivasspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi. Dilmen, iki hafta önce Kayseri'de yaşanan olaylar sonrası, ''Türk futbolunu benden iyi bilen yok. Gözlemlerim var, söylüyorum, Şenol Güneş'i yedirmeyin, ye-dir-me-yin'' dedi.

23 Aralık 2017, Cumartesi 20:15

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Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Sivasspor - Beşiktaş karşılaşmanı değerlendirdi.

İki hafta önce Kayseri'de yaşanan olaylara değinen Dilmen, Türk futbolunu benden iyi bilen yok. Gözlemlerim var, söylüyorum, Şenol Güneş'i yedirmeyin, ye-dir-me-yin'' dedi.

NTV'deki %100 Futbol adlı programda konuşan Dilmen, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl renkli bir sezon yaşamaya devam edeceğiz. Ben böyle bir futbol bekliyordum. Piero ile belli olacak Pepe'nin golü var. Döndü ve gol oldu. Bir anda 30 saniyede her şey değişti. Maçın başından beri Negredo'nun gol atmasa bile çok etkili oynadığını gördük. Penaltı değil, penaltı diyen olacaktır. Bence penaltı. Pozisyonun gelişiminden belliydi. Ben sporcu gözüyle penaltı diyorum. İlk 25 dakikada Gökhan Gönül kötüydü, sonra düzeldi. 

''Şenol Güneş'i yedirmeyin!''

Beşiktaşlılar Şenol Güneş'in malzeme yapılmasına müsaade etmesin. Beşiktaş'ta iş sanki, oyuncu ve teknik adam problemine doğru götürülüyor. Şenol hoca Kayseri'de hakikaten tacize uğramış, görüntüleri gördüm. Maçtan sonra Şenol hocanın ne yapalım diye enteresan bir cümlesi var. Hocanın kafasını karıştırmayın. Türk futbolunu benden iyi bilen yok. Gözlemlerim var, söylüyorum, Şenol Güneş'i yedirmeyin, ye-dir-me-yin. Beşiktaş gururumuz falan yalandır, Türk futbolu aynı çemberde dönmektedir. Beşiktaşlılar, bu tuzağın içerisine düşmeyin.

''Arda, Galatasaray'a dönsün''

Arda dönerse, Galatasaray'a dönsün istiyorum. Fatih Terim ile Arda ilişkisinin artık eskisi gibi olması mümkün gözükmüyor. Beşiktaş'ta Babel, Talisca, Quaresma gitmiyorsa, çok gerekli bir transfer değildir.

''Favori olan Bayern Münih''

Favori olan Bayern Münih, Beşiktaş'ı bir elerse, döner bakarlar, haydaaaa, Şampiyonlar Ligi'ne gidemezsin.




1 YORUM GİRİŞ YAP
  • King15 23.12.2017 20:21:03
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    Senin futbol bilgin nedir? Bir anlat da öğrenelim basit adam!

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  • Bursaspor
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    Gençlerbirliği
  • Demir Grup Sivasspor
    2- 1
    Beşiktaş
  • T.Konyaspor
    1- 1
    Fenerbahçe

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  • Kayserispor
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    Evkur Yeni Malatyaspor
  • K. Karabük
      -  
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