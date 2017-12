Real Madrid - Barcelona şifresiz veren kanallar | Real - Barça Avrupa'da yayınlanayan kanallar

Real Madrid - Barcelona maçını Avrupa'da yayınlayan kanallar...

Dünyanın her yerinde merakla beklenen ve futbolseverlere göre dünyanın en büyük derbisi olarak görülenmaçı için nefesler tutuldu. Real Madrid evi Santiago Bernabeu'da Barcelona'yı konuk edecek. Barcelona İspanya La Liga'da liderlik koltuğunda otururken, Real Madrid, Barcelona'nın 11 puan gerisinde bulunuyor. Real Madrid puan farkını düşürmek isterken, Barcelona derbide galibiyet alarak puan farkını açmak istiyor. Peki, Real Madrid - Barcelona maçını Avrupa'da yayınlayan kanallar hangileri? Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Modric, Kroos, Kovacic, Ronaldo, Benzema.Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Vermaelen, Alba; Rakitic, Busquets, Paulinho, Iniesta; Messi ve SúarezBu cumartesi TSİ 15.00'te Santiago Bernabeu'de santrası yapılacak El Clasico için Ernesto Valverde Madrid'e götüreceği 18 oyuncuyu duyurdu. Txingurri lakaplı hoca sakatlıkları bulunan Dembele, Paco Alcacer ve Umtiti'yi kadroya alamazken Arda Turan, Rafinah ve Deulofeu'yu ise tercih etmedi.18 kişilik kafile şu şekilde: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Rakitic, Sergio, Denis, A. Iniesta, Suárez, Messi, Cillessen, Mascherano, Paulinho, Jordi Alba, Digne, S. Roberto, A. Gomes, Aleix Vidal ve Vermaelen.A Takım bugün büyük maç için son antrenmanını da gerçekleştirdi. Ciutat Esportiva Joan Gamper Tesisleri'ndeki Tito Vilanova sahasında yapılan idmana sakatlığı bulunmayan oyuncuların yanı sıra Barça B'den Ortola ve Alena da katıldı. Kafile cuma akşama doğru Madrid'e hareket edecek ve maçtan iki saat öncesine kadar otelinde dinlenecek.Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Gremio ile oynadıkları finalde takımına galibiyeti getiren golü atmıştı. O golün sonrasında geçirdiği sakatlık nedeniyle kendini yerde bulan Ronaldo'nun baldırında bir problem olduğu tespit edilmişti. Hafta sonunda Madrid ekibinin kendi sahasında Barcelona'yı ağırlayacağı El Clasico'da oynayıp oynamayacağına yönelik şüpheler bulunan Ronaldo, yaptığı açıklamayla tartışmalara son noktayı koydu. Yıldız futbolcu, İspanya basınına verdiği demeçte baldırındaki sorunun sürdüğünü ancak Barça maçında sahadaki yerini alacağından emin olduğunu söyledi.Elbette bugün sahanın iki, önemli yıldızı, Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi olacak. Real Madrid’den Ronaldo ile Barcelona’dan Messi, 2017’de şu ana kadar aynı sayıda gol attı. Şu ana kadar iki yıldız, kulüp ve milli takım dahil olmak üzere rakip filelere 53’er gol gönderdi. CR7’nin Real’de 48 mücadelede 42 golü, Portekiz’de de 11 maçta 11 golü bulunuyor. Barça’nın süperstarı Messi ise Katalan temsilcisi adına 56 karşılaşmada 49 kez, ülkesi Arjantin adına 7 mücadelede 4 kez gol sevinci yaşadı. El Clasico’da ise Messi’nin 24, Ronaldo’nun da 17 golü var.Real Madrid La Liga'da 16 hafta(1 maçı eksik) sonunda topladığı 31 puan ile 4. sırada bulunuyor. Lige istediği gibi başlayamayan Real, 15 maç sonunda 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Madrid'in evinde bileği bükülmüyor. Eflatun-Beyazlılar son 32 iç saha maçının 30'unda yenilmedi.La Liga'da lider durumda bulunan Barcelona, ligde nağmağlup durumda. 16 maç sonunda 13 galibiyet, 3 beraberlik alan Barcelona en yakın takipçisi Atletico Madrid'e 6 puan fark ederken, ezeli rakibi Real Madrid'e 11 puan fark attı. Son 23 maçında 20 galibiyet alan Katalan ekibi harika gidişatını Madrid deplasmanında sürdürmek istiyor.Türkiye, İspanya’dan 2 saat ileri olduğu için ülkemizde beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak karşılaşma, 15.00’ten itibaren ekranlara gelecek. Bu iki takımın kapışması, İspanya ve Türkiye dahil tam 23 şehirden canlı olarak yayınlanacak. El Clasico'yu en erken 23 Aralık sabahı saat 04.00'te Kanada'nın Vancouver kentindekiler, en geç ise saat 23.00'te Avustralya'daki futbolseverler izleyecek. Özellikle Uzak Doğu'dakiler için erkene alınan maçı Çinliler saat 20.00'de, Japonlar ise akşam 21.00'de televizyondan takip edecekler. Yıldız futbolcu, İspanya basınına verdiği demeçte baldırındaki sorunun sürdüğünü ancak Barça maçında sahadaki yerini alacağından emin olduğunu söyledi.Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan ve bir maç eksiğiyle 31 puanla 4’üncü sırada yer alan Los Galacticos, seyirci desteğini de arkasına alarak puan farkını indirmek istiyor. 23 şehirden yayınlanacak ve yaklaşık yarım milyar insanın televizyondan takip edeceği dev maç öncesi ev sahibinde eksik oyuncu bulunmazken, konuk ekipte Dembele, Umtiti, Deulofeu ve Alcacer sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.Son olarak Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda zafere ulaşan Real Madrid'de futbolcular ve yöneticiler, hafta sonu oynanacak El Clasico öncesinde Barcelonalı futbolcuların kendilerini alkışlamaları gerektiğini söylemişti. İspanya'da gelenek hâline gelen bu uygulamanın cumartesi günü Santiago Bernabeu'da oynanacak mücadele öncesinde de görülüp görülmeyeceği merak edilirken Katalan kulübünün yetkililerinden konuyla ilgili açıklama geldi. Barcelona'nın kurumsal direktörü Guillermo Amor, söz konusu geleneğe yalnızca kendilerinin de katıldıkları turnuvalar için riayet ettiklerini belirterek oyuncularının Madrid ekibini alkışlamayacağını söyledi. Katalan kulübü, geçtiğimiz yaz oynanan İspanya Süper Kupası maçında da UEFA Süper Kupası'nı müzesine götüren Real Madridli futbolcuları alkışlamayı reddetmişti.Real Madrid 2 - 0 BarcelonaBarcelona 1 - 3 Real MadridReal Madrid 2 - 3 BarcelonaReal Madrid 2 - 3 BarcelonaBarcelona 1 - 1 Real Madrid