Rafael Nadal'a sakatlık şoku!

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Dünya Beşiktaş'ın yıldızı Cenk Tosun'u konuşuyor!

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Sürpriz buluşma!

Erkekler tenisinde 2017 sezonunu 1 numarada kapatan İspanyol tenisçi, yeni sezon öncesi sakatlık şokuyla karşı karşıya kaldı.Sağ dizindeki problem nedeniyle bazı antrenman seanslarını iptal ettiği öğrenilen İspanyol tenisçi, yaptığı açıklamayla Abu Dabi'de düzenlenen'ndan çekildiğini açıkladı.Birleşik Arap Emirlikleri'nin ev sahipliği yaptığı özel organizasyon, 28-30 Aralık tarihlerinde'nda gerçekleştirilecek.