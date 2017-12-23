Pemra Özgen 10. kez...

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Real Madrid-Barcelona maç sonucu: 0-3

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'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen'nda tek kadınlar şampiyonu belli oldu.Turnuvada. finalini oynayan, finalde karşılaştığı'ü'lik iki setle dize getirerek kariyerinde. defa Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.31 yaşındaki Özgen,olarak yer aldığı turnuvada beş maçını da set kaybetmeden kazanırken ilk iki turdaki rakiplerine oyun dahi bırakmadı.Organizasyonda tek erkekler kupası ise finalde’ü'le yenen'in ellerinde yükseldi.