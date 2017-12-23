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Pasalic Galatasaray'a mı transfer oluyor? Menajeri açıkladı...

Galatasaray’ın orta sahaya transfer etmek istediği isimlerden biri olduğu iddia edilen Mario Pasalic için menajeri Marco Naletilic’ten flaş bir açıklama geldi.

23 Aralık 2017, Cumartesi 16:19

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Pasalic Galatasaray'a mı transfer oluyor? Menajeri açıkladı...
Rus basınına konuşan Naletilic, ne Galatasaray ne de başka bir takımla herhangi bir transfer görüşmesi gerçekleştirmediklerini söylerken, “Pasalic halen Chelsea’nin bir futbolcusu ve Spartak Moskova’da kiralık olarak oynamaya devam edecek. Rusya’da çok mutlu. Transfer sezonunun yakında açılacak olması nedeniyle birçok dedikodu çıkıyor. Pasalic için çıkan haberlerin hepsinin yalan olduğunu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

Chelsea’nin 2014 yılında Hajduk Split’ten transfer ettiği Hırvat orta saha sonrasında Elche, Monaco, Milan ve Spartak Moskova’ya kiralanmıştı. Bu sene Rus ekibinde 23 maça çıkan Pasalic 5 gol 1 asistlik bir performans sergiledi.

Kaynak: Ajansspor

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