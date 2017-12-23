Orhun Ene: Organizasyon içinde oynayamadık

TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, galibiyetinden dolayı Eskişehir Basket’i tebrik ettiğini kaydetti.Kötü bir oyun sergilediklerini anlatan Ene, "İlk yarıda iyiydik ancak sonra kötüydük. İkinci yarıda ise durduk. Yoruluyoruz, zorlu bir maç trafiğimiz var. İkinci yarıda sadece topu çembere atmayı düşündük. Organizasyon içinde oynayamadık." diye konuştu.AA