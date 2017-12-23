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Oğuz Kaan Güçtekin kimdir?

Fenerbahçe alt yapısından yetişen Oğuz Kaan Güçtekin, Atiker Konyaspor maçında ilk 11'de çıktı. Aykut Kocaman genç oyuncuya güvendiğini ve daha fazla şans vereceğini daha önce açıklamıştı. Peki, Oğuz Kağan Güçtekin kimdir? Detaylar haberimizde...

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Oğuz Kaan Güçtekin kimdir?
Süper Lig'de ilk yarının son maçında Fenerbahçe, Atiker Konyaspor'a konuk oldu. Kadrolar açıklandığında göze çarpan ilk isim ilk 11'de başlayan Oğuz Kaan Güçtekin oldu. Yaz transfer döneminde Premier Lig takımların ilgilendiği genç yıldızdan Fenerbahçe uzun yıllar faydalanmak istiyor. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Oğuz Kaan için gelen 5 milyon euro'luk teklifi reddettiklerini açıklamıştı.

Oğuz Kaan Güçtekin kimdir?

Orta saha pozisyonunda oynayan genç yetenek, 2010 yılından beri Fenerbahçe formasını giyiyor. U15'ten U18'e ve u21'de milli formayı da terleten Oğuz Kağan altyapı kariyerinde başka bir takımda forma giymedi. Mersin doğumlu oyuncu, kariyeri boyunca 18 gole imzasını attı.  U17 milli takımımızın formasıyla 2015'te Avrupa Şampiyonası'nda da oynayan defansif orta saha, savunmanın ortasının iki tarafında ve sol bekte de forma giyebiliyor.

Oğuz Kaan Güçtekin'in maç sonu açıklamaları

Çocukluk hayalimdi Fenerbahçe forması giymek. Sahaya girerken tüylerim diken diken oldu. İlk topu olumlu verince heyecanım biraz yatıştı, ama hiç kolay olmadı benim için. Aykut hoca gençler için şans. Şansımızı bekliyoruz. Bize kalan, şansı en iyi şekilde değerlendirmek.




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17. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Aralık 2017 Cuma

  • Antalyaspor
    3- 1
    Aytemiz Alanyaspor

23 Aralık 2017 Cumartesi

  • Bursaspor
    1- 1
    Gençlerbirliği
  • Demir Grup Sivasspor
    2- 1
    Beşiktaş
  • T.Konyaspor
    1- 1
    Fenerbahçe

24 Aralık 2017 Pazar

  • Kayserispor
      -  
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • K. Karabük
      -  
    Trabzonspor
  • Kasımpaşa
      -  
    Medipol Başakşehir
  • Galatasaray
      -  
    Göztepe

25 Aralık 2017 Pazartesi

  • Osmanlıspor FK
      -  
    Akhisar Bld.
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Fenerbahçe 17 33
2 Medipol Başakşehir 16 33
3 Galatasaray 16 32
4 Beşiktaş 17 30
GENİŞLET
5 Kayserispor 16 30
6 Göztepe 16 30
7 Trabzonspor 16 28
8 Demir Grup Sivasspor 17 26
9 Bursaspor 17 25
10 Evkur Yeni Malatyaspor 16 19
11 Kasımpaşa 16 19
12 Teleset Mob. Akhisarspor 16 19
13 Aytemiz Alanyaspor 17 18
14 Antalyaspor 17 17
15 Atiker Konyaspor 17 15
16 Osmanlıspor FK 16 14
17 Gençlerbirliği 17 14
18 Kardemir Karabükspor 16 8
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