Oğuz Kaan Güçtekin kimdir?

'de ilk yarının son maçında Fenerbahçe, Atiker Konyaspor'a konuk oldu. Kadrolar açıklandığında göze çarpan ilk isim ilk 11'de başlayan Oğuz Kaan Güçtekin oldu. Yaz transfer döneminde Premier Lig takımların ilgilendiği genç yıldızdan Fenerbahçe uzun yıllar faydalanmak istiyor. Fenerbahçe Başkanı, Oğuz Kaan için gelen 5 milyon euro'luk teklifi reddettiklerini açıklamıştı.Orta saha pozisyonunda oynayan genç yetenek, 2010 yılından beri Fenerbahçe formasını giyiyor. U15'ten U18'e ve u21'de milli formayı da terleten Oğuz Kağan altyapı kariyerinde başka bir takımda forma giymedi. Mersin doğumlu oyuncu, kariyeri boyunca 18 gole imzasını attı. U17 milli takımımızın formasıyla 2015'te Avrupa Şampiyonası'nda da oynayan defansif orta saha, savunmanın ortasının iki tarafında ve sol bekte de forma giyebiliyor.Çocukluk hayalimdi Fenerbahçe forması giymek. Sahaya girerken tüylerim diken diken oldu. İlk topu olumlu verince heyecanım biraz yatıştı, ama hiç kolay olmadı benim için. Aykut hoca gençler için şans. Şansımızı bekliyoruz. Bize kalan, şansı en iyi şekilde değerlendirmek.