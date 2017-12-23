Nenad Markovic: "Çok önemli bir maçta bu galibiyeti almamız bizi çok sevindirdi"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde'un,'u 85-72 mağlup ettiği maçın ardından iki takımın başantrenörleri açıklamalarda bulundular.Gaziantep Basketbol’un başantrenörü, aldıkları galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Markovic, oyuncularını tebrik ettiğini belirterek, "Çok önemli bir maçta bu galibiyeti almamız bizi çok sevindirdi. Savunmadaki etkili oyunumuz ve saha içindeki enerjimiz, maçı ne kadar istediğimizi gösterdi." diye konuştu.İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un başantrenörüise kadro darlığının getirdiği sıkıntıyı yaşadıklarını belirtti.Gaziantep ekibini aldıkları galibiyetten dolayı tebrik eden Erdoğan, şunları kaydetti: "Gaziantep Basketbol, son haftalarda enerjili ve disiplinli oynuyordu. İhtiyaçları olan bir galibiyet aldılar. Altı günde 3 maç yaptık. İki seyahatimiz oldu. Çok zorlu bir hafta yaşadık. Kadro darlığının getirdiği sıkıntı da var. Sakat oyuncularımız bulunuyor. Dramatik hatalar yaptık. Yumuşak savunma yaptık. 13 top kaybımız var. Bu zorlu süreci atlatacağız. Avrupa maçlarına ara verilecek. Bunu iyi değerlendireceğiz."